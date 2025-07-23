В «Пари НН» объяснили, почему матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» пройдёт именно в Грозном

«Проведём матч на резервном стадионе, согласованном с РФС. Место встречи выбрано из-за логистики — за три дня до игры с “Локомотивом” сыграем кубковый матч против махачкалинского “Динамо”, — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале “Пари НН”.