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В «Пари НН» объяснили, почему матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» пройдёт именно в Грозном

Пресс-служба «Пари НН» объяснила перенос матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» в Грозный логистическими соображениями.

Источник: Чемпионат.com

Встреча пройдёт в субботу, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена». Напомним, на домашнем стадионе «Пари НН» в Нижнем Новгороде ведутся ремонтные работы.

«Проведём матч на резервном стадионе, согласованном с РФС. Место встречи выбрано из-за логистики — за три дня до игры с “Локомотивом” сыграем кубковый матч против махачкалинского “Динамо”, — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале “Пари НН”.

В среду, 30 июля, махачкалинское «Динамо» примет на своём поле «Пари НН» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Двумя другими командами группы C являются «Ростов» и московский «Спартак».