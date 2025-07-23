«Пари НН» арендовал Олакунле Олусегуна из «Краснодара»

Футболист выступал за «Краснодар» с 2021 года. Всего в составе «быков» Олусегун провёл 101 матч, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне нигерийский вингер принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.