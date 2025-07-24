Левников рассудит «Краснодар» и «Локомотив» во втором туре РПЛ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч второго тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Краснодаре 26 июля и начнется в 19:00 мск.
Помогать Левникову будут ассистенты Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервным судьей станет Кирилл Силантьев. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Артур Федоров и Рафаэль Шафеев.
Другие назначения на матчи второго тура РПЛ:
25 июля, пятница.
«Крылья Советов» (Самара) — «Нижний Новгород» — Сергей Чебан (VAR — Иван Абросимов);
26 июля, суббота.
«Спартак» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — Сергей Карасев (VAR — Виталий Мешков);
«Динамо» (Москва) — «Ростов» — Павел Кукуян (VAR — Евгений Буланов);
«Сочи» — «Акрон» (Тольятти) — Владислав Целовальников (VAR — Ян Бобровский);
27 июля, воскресенье.
ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — Сергей Иванов (VAR — Владимир Москалев);
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала) — Инал Танашев (VAR — Евгений Кукуляк);
«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Сухой (VAR — Артем Чистяков).