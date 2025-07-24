«Зенит» заявил Вендела на сезон РПЛ после срыва трансфера в «Ботафого»

Ранее бразилец отсутствовал в составе «Зенита» на сезон-2025/26 и не попал в заявку на матч первого тура чемпионата России против «Ростова» (2:1). Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак на прошлой неделе заявил, что бразилец будет наказан за долгое отсутствие на тренировочных сборах. Он вернулся в Санкт-Петербург 16 июля, за четыре дня до первого матча турнира. По информации СМИ, «Зенит» летом вел переговоры по игроку с турецким «Фенербахче» и саудовским «Аль-Иттихадом».