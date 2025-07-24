«Зенит» заявил Вендела на сезон РПЛ после срыва трансфера в «Ботафого»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» заявил полузащитника Вендела на стартовавший сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из информации на сайте лиги.
Ранее бразилец отсутствовал в составе «Зенита» на сезон-2025/26 и не попал в заявку на матч первого тура чемпионата России против «Ростова» (2:1). Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак на прошлой неделе заявил, что бразилец будет наказан за долгое отсутствие на тренировочных сборах. Он вернулся в Санкт-Петербург 16 июля, за четыре дня до первого матча турнира. По информации СМИ, «Зенит» летом вел переговоры по игроку с турецким «Фенербахче» и саудовским «Аль-Иттихадом».
Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За клуб полузащитник провел 150 матчей, в которых забил 21 мяч. Его соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако в бразильской команде сообщили о расторжении сделки по геополитическим причинам.