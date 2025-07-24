Семак оценил дебют Веги и Жерсона за «Зенит»

«У Жерсона хороший дебют получился. У Романа тоже неплохой дебют, но так сложилась игра, что здесь на первое место вышли единоборства, было очень много борьбы. И, естественно, Жерсону в таком матче было проще играть, чем Роману, который всё-таки больше играет с мячом, быстро играет, хорошо играет на атаку. Но я повторю, что игра была более силовой, было много борьбы — игрокам более мощным было проще в этой игре», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».