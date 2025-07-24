Казарцев не получил назначения на второй тур РПЛ после жалобы «Спартака»

В первом туре арбитр обслуживал матч между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). Казарцев при помощи ассистентов и судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR), отменил четыре гола «красно-белых», а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. Столичный клуб после игры направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).