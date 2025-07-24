«Я не беспокоюсь». Слишкович — о возможном отсутствии трансферов у «Оренбурга»

— Это вопрос для спортивного директора. У нас отличные отношения, но это его работа. Он сейчас в тяжёлой ситуации, ведь нам нужно построить команду, которая будет конкурентоспособна. Исмаил [Ибрагимов] хорошо знает мои желания, мой типаж игроков. Слава богу, рынок ещё открыт. Если мы найдём подходящее усиление — хорошо. Нет — значит, будет так. Я не беспокоюсь, хотя и хотелось бы усилить конкуренцию внутри команды.