Семак ответил, какую пищу для размышлений дал первый матч «Зенита» с «Ростовом»

Начинать с такой трудной победы — лучше или хуже? Лёгких побед практически не бывает. Я уже говорил, что у нас команда практически не изменилась. И ждать того, что будет легко… Я думаю, это неправильно. И мы не ждём того, что будет легко. Тем более есть команды, с которыми и в прошлом сезоне было очень тяжело, когда с тем же «Ростовом» второй матч чемпионата играли. И с другими командами были сложные матчи. Лёгких матчей не бывает. Поэтому мы готовимся всегда к сложным, тяжёлым матчам. Делаем всё для того, чтобы сыграть как можно лучше. Как сложится игра? Это зависит от многих факторов«, — приводит слова Семака официальный сайт “Зенита”.