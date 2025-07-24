Иван Ломаев тренируется с «Крыльями». Вратарём интересуются клубы Сегунды

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Атлетик Э
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.32
П2
2.45
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Зимбру
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.23
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис В
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.30
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Банга
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.35
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Университатя Кл
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.30
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:00
Хибернианс
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
5.80
X
3.87
П2
1.64
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
Пушкаш Академия
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.10
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
19:00
Сент-Джозефс
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.38
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Арда
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.49
П2
3.01
Футбол. Лига конференций
19:00
Актобе
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
5.74
X
4.17
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Арис
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.65
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
19:30
Пайде
:
АИК
Все коэффициенты
П1
13.25
X
6.14
П2
1.28
Футбол. Лига Европы
20:00
Баник О
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.45
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
5.03
X
3.77
П2
1.72
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Копер
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.24
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Дила
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.65
П2
7.10
Футбол. Лига конференций
20:00
Петрокуб
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.50
П2
2.42
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Марибор
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Шарлеруа
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.70
П2
3.66
Футбол. Лига конференций
20:00
Нови Пазар
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.92
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
20:00
Полесье
:
Санта-Колома
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.74
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Александрия
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.22
П2
3.12
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Торпедо Кт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.88
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Черно Море
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.90
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
20:30
Левски
:
Брага
Все коэффициенты
П1
5.55
X
3.88
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
20:30
Мидтьюлланн
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
Дангеннон Свифтс
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
21:00
Целе
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.91
Футбол. Лига Европы
21:00
Андерлехт
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.12
П2
6.93
Футбол. Лига Европы
21:00
Бешикташ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.55
П2
2.92
Футбол. Лига конференций
21:00
Кошице
:
Неман
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
3.13
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.11
П2
6.90
Футбол. Лига конференций
21:00
Вараждин
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.17
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
21:00
Раднички К
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.65
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
21:00
Торпедо-БелАЗ
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.82
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
21:30
Лугано
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.44
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Аустрия
:
Спаэри
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
62.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Влазния
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:30
Вардар
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.50
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
21:30
Сутьеска
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.81
П2
1.43
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Мн
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.99
П2
5.25
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.20
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:45
ХБ Торсхавн
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Нымме Калью
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Приштина
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.44
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Сараево
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.50
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
22:00
Дечич
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.70
П2
1.32

Иван Ломаев тренируется с «Крыльями». Вратарём интересуются клубы Сегунды

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев тренируется с самарским клубом.

Источник: Чемпионат.com

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев тренируется с самарским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Греческий АЕЛ взял паузу в переговорах по переходу вратаря, поэтому Ломаев рассматривает другие варианты продолжения карьеры. К голкиперу есть интерес от клубов из Сегунды, а также сами «Крылья» раздумывают над тем, чтобы предложить контракт Ивану.

Напомним, ранее появлялась информация, что игрок согласовал условия контракта с «АЕЛ Ларисса». 26-летний вратарь покинул самарцев в июне. В минувшем сезоне футболист принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл «на ноль».