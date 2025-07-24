Иван Ломаев тренируется с «Крыльями». Вратарём интересуются клубы Сегунды

Греческий АЕЛ взял паузу в переговорах по переходу вратаря, поэтому Ломаев рассматривает другие варианты продолжения карьеры. К голкиперу есть интерес от клубов из Сегунды, а также сами «Крылья» раздумывают над тем, чтобы предложить контракт Ивану.