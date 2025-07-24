«Марсель» хочет подписать нападающего «Зенита» Мантуана

Мантуан выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года. За это время он провёл 104 матча за клуб во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 14 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.