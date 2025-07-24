В «Краснодаре» заявили, что им нужно много работать, чтобы защитить титул чемпиона РПЛ

— Хорошо, что мы начали этот сезон, выиграв и набрав три очка. Теперь же нам необходимо продолжить в том же духе. «Краснодару» нужно много работать, чтобы защитить титул чемпиона РПЛ, — приводит слова Аугусто «РБ Спорт».