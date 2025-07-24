Круговой показал самую высокую скорость в 1-м туре РПЛ, новичок «Краснодара» — в топ-5

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой отметился максимальной скоростью среди всех игроков в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Круговой в матче с «Оренбургом» (0:0) разогнался до 35,03 км/ч. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.