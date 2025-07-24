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«Тальерес» выкупил нападающего Гайча у ЦСКА за $ 800 тысяч — Мерло

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в аргентинском «Тальересе», сообщил журналист Сесар Луис Мерло на странице в соцсети Х.

Источник: Чемпионат.com

Тальерес" выкупил Гайча у ЦСКА за 800 тысяч долларов. После прохождения медицинского обследования 26-летний форвард подпишет с латиноамериканским клубом трёхлетний контракт.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.