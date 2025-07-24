Еще один экс-игрок «Ростова» в «Динамо»! Зайнутдинов отказал «Спартаку» из-за Карпина

«Зайнутдинов был очень важным игроком. Если бы не опция выкупа, мы бы его не продали. Для нас не оставалось шанса остановить трансфер. Мы бы не продали, если бы не предложили заоблачные деньги, как и за любого. За такие или чуть большие — миллиард процентов бы не продали. Мы, наверное, еще сами готовы были денег дать, лишь бы Зайнутдинова не забирали», — говорил Карпин в эфире «Матч Премьер».