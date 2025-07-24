Еще один экс-игрок «Ростова» в «Динамо»! Зайнутдинов отказал «Спартаку» из-за Карпина

Валерий Карпин продолжает собирать в «Динамо» хорошо знакомых для себя футболистов. Очередным новичком московской команды должен стать полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов, с которым главный тренер бело-голубых работал в «Ростове».
Что известно о переходе
О предстоящем трансфере рассказал инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. По его данным, за 27-летнего хавбека «Динамо» заплатит турецкому клубу 2,5 миллиона евро плюс бонусы. При этом ранее в СМИ фигурировала цифра повыше — 3 миллиона — возможно, с учетом дополнительных выплат это и будет итоговая сумма.
По информации «СЭ», Зайнутдинов пройдет медобследование для бело-голубых 25 июля. У Бахтиера было более выгодное предложение от «Спартака», но решение в пользу другого московского коллектива он принял из-за Валерия Карпина, а также принципиального соперничества между красно-белыми и ЦСКА, где казахстанец выступал с 2020-го по 2023-й.
Заслужил доверие Карпина
Валерий Георгиевич высоко ценит Зайнутдинова. О его трансфере из «Ростова» в ЦСКА нынешний тренер «Динамо» в 2021 году отзывался так:
«Зайнутдинов был очень важным игроком. Если бы не опция выкупа, мы бы его не продали. Для нас не оставалось шанса остановить трансфер. Мы бы не продали, если бы не предложили заоблачные деньги, как и за любого. За такие или чуть большие — миллиард процентов бы не продали. Мы, наверное, еще сами готовы были денег дать, лишь бы Зайнутдинова не забирали», — говорил Карпин в эфире «Матч Премьер».
Нет сомнений, что Бахтиер пригодится бело-голубым. Он универсальный игрок, способный закрыть как минимум три позиции: фланг защиты, бровку в атаке и опорную зону. К тому же Зайнутдинов прекрасно знаком с требованиями Валерия Георгиевича и не будет считаться легионером на поле.
Смущает нынешняя форма
Профессиональную карьеру Зайнутдинов начал в 2017 году. Первые два года он выступал в чемпионате Казахстана за «Тараз» и «Астану», а затем перебрался в РПЛ — сначала играл за «Ростов», а потом за ЦСКА.
В августе 2023-го Бахтиер перешел в «Бешикташ», сумма трансфера составила 4,5 миллиона. Следом в этом же месяце дебютировал за команду в матче квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо» и сразу отличился победным голом.
Смущающий фактор трансфера казахстанца в «Динамо» — его нынешняя форма. Дело в том, что сезон-2024/25 у полузащитника не задался из-за травм. В первом полугодии 2025-го он пропустил 150 дней.
После перехода Зайнутдинова можно будет сказать, что Карпин собрал в «Динамо» мини-филиал «Ростова». Ведь под его руководством уже играют Данил Глебов и Максим Осипенко.