Сотрудник РФС ушел добровольцем на СВО

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Михаил Павлов ушел добровольцем на СВО, сообщает в телеграм-канале журналист Иван Карпов.
Павлов является бывшим офицером безопасности сборной России по футболу и руководителем охранного агентства, которое на протяжении многих лет сотрудничало с Российской премьер-лигой (РПЛ) и Футбольной национальной лигой (ныне — Первая лига).
Также отмечается, что Павлов окончил Высшее иркутское авиационное училище, впоследствии получив звания капитана запаса Вооруженных сил и мастера спорта по тяжелой атлетике.