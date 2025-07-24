СМИ: ЦСКА договорился с «Унионом» об аренде Верде

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московский ЦСКА договорился с аргентинским футбольным клубом «Унион» об аренде полузащитника Лионеля Верде, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети X.
По информации источника, соглашение с 20-летним хавбеком будет заключено на один год. Контракт включает опцию выкупа 80% прав на аргентинца за четыре миллиона долларов.
Верде, воспитанник «Униона» из Санта-Фе, выступает за взрослую команду с января 2024 года. С того времени он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.