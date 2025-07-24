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Карраскаль не тренируется с «Динамо» и ждёт разрешения на отъезд в Бразилию — Касагранде

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль не принимает участия в командных тренировках.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter), футболист занимается индивидуально и ждёт разрешения на отъезд, чтобы присоединиться к «Фламенго».

По данным источника, вероятность участия Карраскаля в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Ростовом» практически исключена.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере Хорхе Карраскаля за € 12 млн. Напомним, колумбиец также не был включён в заявку бело-голубых на матч 1-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой» (1:1).