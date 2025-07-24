Смолов назвал футболистов, которых взял бы в «Динамо», чтобы выиграть чемпионство

— Думаю, в этом есть логика. Карпин переходит в новую команду, эти ребята для него понятны. Они будут для него основообразующими. Плюс он долгое время работал в «Ростове», если посмотреть на уровень игроков, то они прогрессировали, добивались относительно нормального результата, формула работала. Резко перестроится, наверное, сложно. Так не бывает, должен пройти какой-то промежуток времени. Согласен с тобой, не хочу кого-то оскорблять, наверное, с игроками «Ростова» стать чемпионом, наверное, нет [нельзя стать, — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.