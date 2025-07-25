Смолов: у Тюкавина широкая кость тире зад, которым он понимает, как работать

Он сбалансирован, да, не обыгрывает один в один, но его модель не подразумевает. Здесь зацепился, развернул, покатил, побежал открываться в острую фазу. Хорошо чувствует тайминги открывания в штрафной. Хорошее исполнительское мастерство, на технику удар и на силу", — сказал Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.