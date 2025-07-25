«Чемпионат России был бы пятым — седьмым в мире, если бы не санкции»

— Я думаю, многие иностранные специалисты забывают о культуре, языке. По мне, если ты переходишь на работу в новую страну, то должен владеть языком, знать, куда ты идешь, чувствовать и понимать местную культуру, религию, происхождение футболистов. Знать всё то, куда ты окунаешься. Иначе будет тяжело. Нельзя, переезжая в новую страну, просто один в один всё аналогично делать так, как было в твоей стране. Даже если у тебя дома это работало. В другой среде оно не сработает. Где-то надо не то что подстраиваться… Конечно, надо пытаться людей менять и переформатировать под твои идеи. Но один в один всё переносить в чужую страну и делать всё до единого так же, как было до этого, очень тяжело. Думаю, эти нюансы в работе с коллективом помешали Ральфу и его людям в «Локомотиве».