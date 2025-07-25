«Чемпионат России был бы пятым — седьмым в мире, если бы не санкции»

На прошлой неделе стартовал новый розыгрыш чемпионата России по футболу. Он станет дебютным в РПЛ для белорусского специалиста Алексея Шпилевского, ставшего в июне главным тренером «Пари Нижний Новгород». Ранее он долго проработал в Германии, а в России широкую известность получил благодаря победе в чемпионате Кипра с местным «Арисом», за который тогда начинал выступать Александр Кокорин. Дебют в РПЛ обернулся поражением «Пари НН» от действующего чемпиона России «Краснодара» (0:3).
Незадолго до этого клуб провел предсезонную пресс-конференцию с участием руководства и главного тренера, после чего Шпилевский дал интервью «Известиям», в котором объяснил решение поработать в России, рассказал о сотрудничестве с Кокориным в «Арисе», Вагнером Лавом и Нуралы Алипом в казахстанском «Кайрате», а также назвал возможные причины неудач бывшего спортивного директора «РБ Лейпциг» в московском «Локомотиве».
— На предсезонной пресс-конференции «Пари НН» генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов говорил, что общался с вами на предмет прихода в клуб еще полтора года назад. Но вы отказались, сославшись на то, что пока не закончили проект в «Арисе». Что изменилось к нынешнему лету? Почему теперь проект на Кипре сочли завершенным?
— Я отработал три года с одним коллективом. И мы очень много изменили в клубе — скажем так, небольшую революцию произвели в кипрском футболе. Я это почувствовал, когда уходил из «Ариса» минувшей весной: мне очень много людей писали, отзывались о проделанной нами работе. Мы выиграли первые в 94-летней истории клуба титулы — чемпионат и Суперкубок Кипра, прошли в групповую стадию Лиги Европы.
Думаю, это достижение — наше общее с владельцем клуба и моим тренерским штабом. Но уже на третий сезон работы я почувствовал, что нуждаюсь в смене обстановки. Не секрет, что ко мне был интерес со стороны других больших клубов, но где-то не срослось из-за ряда нюансов. И, когда ко мне ещё раз обратились из «Пари НН», еще раз представили свое видение развития клуба и тех изменений, которые будут сделаны, я почувствовал, что да, работа в Нижнем Новгороде действительно может быть интересной. Поэтому я здесь, готов по максимуму помочь команде, клубу, городу. Уже не первый день вижу, какой в Нижнем фантастический стадион. И понимаю, что город заслуживает большего, чем то, что ранее происходило с клубом.
— Почему вы всё-таки полтора года назад считали проект «Ариса» для себя незавершенным? Всё-таки к тому моменту вы уже выиграли с ним чемпионат, сделав это еще в первый полный сезон работы на Кипре.
— Когда я говорю о революции, речь не только про титул. Больше имею в виду то, как мы играли, какой футбол показывали. До этого кипрский футбол славился тем, что приезжают в основном футболисты из топ-чемпионатов, возраста 30 лет и старше. И в большей степени ставка делалась на владение мячом, позиционные атаки. А мы хотели это поменять, добавив скорости и динамики в игре, больше наладив коллективность в игровых действиях. Вследствие этого тренировки стали гораздо интенсивнее.
Мы пришли в «Арис» в феврале 2022 года, но уже с лета по ходу своего второго сезона в клубе вообще и первого полного сезона сформировали именно тот коллектив, который подходил под наш стиль. И уже тогда пошли результаты и трофеи. В момент, когда «Пари НН» впервые вышел на меня в 2024 году, я видел, что еще есть над чем работать в «Арисе» по части прививания стиля, о котором я говорил. А уже в этом году счел, что пора двигаться дальше и искать новый вызов.
— В «Пари НН» сейчас достаточно игроков, подходящих под ваш интенсивный стиль?
— Мы обсуждали в разговоре с руководством, что нуждаемся в усилении. Состав должен подбираться под наш новый футбол. Понятно, тут многое зависит и от того, как ты всё футболистам преподносишь. Я уже говорил на предсезонной пресс-конференции, что нельзя бояться менять определенные привычки. И это мы делаем с первой же тренировки. Уже вижу прогресс команды в сравнении с тем, что было. Но, повторюсь, здесь важно то, как ты преподносишь новые принципы команде и как ты от футболистов это ежедневно требуешь. Я уверен в своем тренерском штабе, что мы ребят переключим на новый игровой стиль.
— Насколько плотно следили за РПЛ до переговоров с «Пари НН»?
— Признаюсь, нечасто смотрел. Понятно, что были отдельные матчи. Но, когда мы вступили в переговоры с «Пари НН», то с нашим штабом полностью просмотрели и проанализировали практически все матчи, чтобы иметь понимание о футболистах и стиле их игры. В большей степени смотрели матчи нашей новой команды, конечно.
— Есть сейчас в РПЛ команды, играющие в футбол, похожий на то, что вы любите?
— Мне тяжело сказать о стиле игры каких-то команд. Но я думаю, что чемпионат России в любом случае был бы пятым, шестым, седьмым в мире, если бы не санкции. Если не ошибаюсь, он таким и был еще несколько лет назад. Здесь собраны качественные футболисты. И команды, борющиеся за лидирующие позиции, показывают очень качественный футбол. Мы стремимся всегда учиться у лучших и конкурировать с лучшими, поэтому посмотрим, какой результат будет у «Пари НН» — это покажет время. Делать какие-то прогнозы будет неправильно и высокомерно, но могу обещать, что команда не будет ничего бояться на поле, будет играть с большой страстью.
— Вы упомянули санкциях. Трудно в связи с ними искать усиление из-за границы?
— Да, у нас, к примеру, из-за этого сорвался трансфер одного центрального защитника из второй бундеслиги, который перешел в «Ганновер». Мы интересовались им, общались — это талантливый перспективный футболист. Но вы сами знаете, что, когда в переходе игроков присутствует много сторон, много кто курирует футболиста, может произойти то, что произошло. Конечно, и я, и Александр Удальцов (спортивный директор «Пари НН». — «Известия») расстроились из-за этого, поскольку игрок действительно очень талантливый. Но это мир футбола — надо принимать такие истории, не унывать и двигаться дальше. Мы продолжаем анализировать рынок, ведем переговоры об усилении.
— В последние годы вы несколько раз упоминались в числе кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо».
— Я думаю, это уже прошлое. О прошлом не хочется говорить.
— Вы пять лет возглавляли молодежную команду «РБ Лейпциг», известную своей системой подготовки игроков, дошедших до основы и за большие деньги проданных в другие клубы. Насколько на вас повлиял тогдашний спортивный директор клуба Ральф Рангник, с чьим именем связаны все успехи той структуры?
— Мы общались довольно плотно, когда я в системе Red Bull работал. Потом Ральф еще был задействован в моем переходе в «Кайрат», когда владелец клуба позвонил ему и спросил мнение о том, кто мог бы возглавить главную команду в Алма-Ате и поставить тот футбол, который благодаря Рангнику был выстроен в том же «РБ Лейпциг».
Конечно, он очень сильно повлиял и на мою карьеру, и на мои взгляды. И думаю, не только на меня, потому что если сейчас посмотреть сколько специалистов в мировом футболе работают, то очень-очень много тех, которые прошли через эту Red Bull Globus, в которую входят клубы «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург».
Впрочем, Рангник также повлиял на многих, кто непосредственно под его началом не работал. Тот же Юрген Клопп — у него аналогичный типаж и стиль, который он проповедовал в «Ливерпуле». И не просто так он стал в этом году лицом «Ред Булла» и курирует всю футбольную часть этой системы. Так что я Ральфу только благодарен за всё, что он для меня сделал.
На мой взгляд, за последние 15−20 лет он и Пеп Гвардиола, их два разных стиля, очень сильно изменили футбол. Пеп понятно как: фазы на мяче, перестановка и структура игры при владении мячом, реакция игроков после потери мяча. Ральф больше повлиял на интенсивность игры, на то, как мячи активно отбирать, как действовать после переключения.
— Следили за работой Рангника и его людей в «Локомотиве»? Почему их идеи не удалось адаптировать в России?
— Я думаю, многие иностранные специалисты забывают о культуре, языке. По мне, если ты переходишь на работу в новую страну, то должен владеть языком, знать, куда ты идешь, чувствовать и понимать местную культуру, религию, происхождение футболистов. Знать всё то, куда ты окунаешься. Иначе будет тяжело. Нельзя, переезжая в новую страну, просто один в один всё аналогично делать так, как было в твоей стране. Даже если у тебя дома это работало. В другой среде оно не сработает. Где-то надо не то что подстраиваться… Конечно, надо пытаться людей менять и переформатировать под твои идеи. Но один в один всё переносить в чужую страну и делать всё до единого так же, как было до этого, очень тяжело. Думаю, эти нюансы в работе с коллективом помешали Ральфу и его людям в «Локомотиве».
— Опыт франшизы Red Bull вообще применим на территории бывшего СССР?
— Думаю, мой опыт работы с «Кайратом» показал, что это можно внедрить и на территории бывшего СССР, если правильно учитывать местную специфику. Мы в Казахстане успешно играли и завоевали титул чемпиона страны. До этого были немалые финансовые вложения со стороны владельца клуба Кайрата Советаевича Боранбаева.
Но потом он, видимо, понял, что дело не просто в футболистах и уровне состава, а именно в идее, в том, как мы хотим действовать, какой стиль игры нужен команде. И под этот стиль правильно подбирались футболисты. В итоге даже за счет меньших финансовых усилий удалось добиться прогресса в игре и результатах «Кайрата». И тот опыт показал, что подобные принципы применимы не только в Европе, но и Казахстане, а теперь мы пытаемся это внедрить и здесь, в России. Главное, в это верить и чувствовать поддержку со стороны руководства и тех, кто с тобой ежедневно работает, занимаясь развитием футболистов и клуба.
— До прихода в «Пари НН» вы в России стали известны как человек, при котором Александр Кокорин стал лучшим игроком сезона на Кипре. Как удалось реанимировать его карьеру?
— На самом деле про Сашу сложились определенные мифы о его игре и поведении. Когда я с ним только знакомился, тоже испытывал двоякие чувства, потому что знал о нем только на основе вещей, прочитанных где-то или услышанных от кого-то. Но именно по работе с ним ничего плохого о Кокорине сказать не могу. Саша — очень адекватный парень. Он очень старался каждый день, особенно в первые два года в «Арисе», когда еще в первую аренду к нам пришел из «Фиорентины». У него было огромное желание показать себя, доказать свой уровень. Саша — очень дружелюбный парень, помогал коллективу. Я не увидел и не почувствовал всего того, что о нем рассказывали до нашей совместной работы.
— Психологически его сложно было вернуть на нужный уровень с учетом того, что он пришел к вам после неудачных периодов в «Спартаке» и «Фиорентине», да и история с тюрьмой на тот момент закончилась совсем недавно?
— Я думал, после того, через что он прошел, нам будет гораздо сложнее с ним работать. Именно с ментальной точки зрения. Но Саша довольно адекватно всё воспринял. И ментально был сильным. Про тот предыдущий его опыт мы с ним разговаривали. И видели, что он свои выводы тоже сделал. Поэтому я могу только положительно о Саше отзываться.
— В «Кайрате» вы работали с уже немолодым Вагнером Лавом. Как он воспринимал ваши требования по части интенсивности?
— Надо отдать ему должное, что он влился в коллектив, очень помогал нам, всегда своим примером заряжал команду. Я даже иногда на мотивационных собраниях именно с Вагнером брал видеонарезку с тренировки или игры в качестве примера его активного участия, желания выигрывать, бегать, помогать в обороне, переключаться из одного ритма в другой. И это в таком возрасте.
— Каким запомнился молодой Нуралы Алип, сейчас играющий в «Зените»?
— Он уже тогда считался талантливым, в чем нет сомнений. Для меня это очень качественный левый защитник с умением развивать атаки. И фантастическим характером — человек ненавидит проигрывать. Всегда полностью отдавался работе на тренировках. Да, где-то он был ментально немножко чувствительный, вел себя как ребенок. Но в целом я всегда знал, чего от Нуралы можно ожидать. Человек не боялся стыков, борьбы. Поэтому заслуженно был замечен «Зенитом». Могу ему только удачи пожелать.
— В конце прошлого года всерьез воспринимали слухи об интересе к нему «Манчестер Юнайтед»?
— Знаете, в мире вообще не существует невозможных вещей. Поэтому почему бы и нет. Он довольно качественно сыграл тогда и в РПЛ за «Зенит», и со сборной Казахстана тот год был довольно успешный. Поэтому меня ничего не удивило в тех разговорах.
— История, когда тренер моложе 30 лет начинает работать со взрослыми футболистами, не нова для Европы, но в России людей с вашей биографией можно по пальцам пересчитать. Готовы к трудностям в этом плане?
— Я вижу так ситуацию: у тренеров, как и у футболистов, — ты или хороший качественный специалист, или плохой. Тем более я хоть и молодой по возрасту, но не по стажу работы. Я довольно рано закончил как игрок и уже в 19 лет начал тренировать. Сейчас у меня этот опыт насчитывает уже 18 лет. Я прошел через работу с футболистами разных возрастов, чему очень рад, потому что это дало колоссальный опыт.
Здесь главное — не останавливаться в развитии и учиться у лучших. А я люблю общаться с разными людьми и не только в сфере футбола учиться, но и брать опыт из других видов спорта и вообще сфер жизни. Главное — быть разносторонним человеком: это тебе потом помогает в общении, в способности поставить задачи перед коллективом.
В любой команде самая важная встреча для меня — это первая встреча. Твое первое выступление перед людьми, когда ты показываешь, как будешь с ними работать, что будешь требовать и как. И нужно это сохранять в ежедневном процессе — быть примером, лидером, не унывать в тяжелых ситуациях, подбадривать, внушать доверие людям и положительную энергию. Тогда коллектив поверит в тебя и твои идеи. И будет за тобой идти. -
— Как вам инфраструктура в Нижнем Новгороде?
— Стадион фантастический, тут даже ничего не надо добавлять. Тренировочные поля в очень хорошем состоянии, тут большое спасибо нашему агроному Алексею (Телегину. — «Известия») и его команде. В самой инфраструктуре есть нюансы, которые надо менять. Но мы в этом плане всё время на связи с генеральным и спортивным директорами клуба и пытаемся постепенно всё вывести на определенный уровень.
— Что за нюансы?
— Много разного, что нужно менять. Это очень важно для восстановления футболистов, поддержания определенного уровня и ускорения определенных процессов. Тут все должны свою ответственность чувствовать — не только игроки, но и каждый работник. Взять того же агронома. Если он делает некачественную работу, соответственно, поле будет в плохом состоянии. Если поле в плохом состоянии, то мы не можем провести тренировку. Если не проведем тренировку, то, соответственно, не будет развития. И вот так пытаешься каждому донести, что его роль безумно важна в достижении совместной цели. Та же ситуация, к примеру, с питанием.
— Будете питание серьезно менять?
— Больших изменений не будет. Но есть свои нюансы. К примеру, еда должна быть привлекательна. Даже если она где-то полезна, всё равно ее можно приготовить по-разному. Например, у риса вкус может быть разный. Или макароны можно купить качественные и приготовить по одному рецепту или по-другому. И такие мелочи очень важны для нас.
Автор: Алексей Фомин
Алексей Шпилевский
Мурад Мусаев
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
40′
Виктор Александров
65′
Эдуард Сперцян
(Джон Кордоба)
68′
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
55′
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
8
Мамаду Майга
76′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
74′
23
Хуан Камило Кастильо
84′
22
Никита Каккоев
7
Владислав Карапузов
64′
77
Андрей Ивлев
29
Лука Веснер Тичич
75′
19
Никита Ермаков
88
Даниил Лесовой
64′
9
Тьяго Весино
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
11
Жоау Батчи
78′
8
Данила Козлов
7
Виктор Са
66′
14
Густаво Фуртадо Сантос
10
Эдуард Сперцян
78′
66
Дуглас Аугусту
6
Кевин Ленини
21′
46′
88
Никита Кривцов
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти