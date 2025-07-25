Визит к лидеру: сможет ли «Локо» отобрать очки у «Краснодара»

— Не могу сказать, что мы довольны набранным очком в матче с «Динамо» — наша команда всегда выходит побеждать, — заявил «Известиям» полузащитник «Балтики» Максим Петров. — Думаю, все видели, что по игре мы были чуть-чуть ближе к победе, чем динамовцы. «Балтика» готова к премьер-лиге и хочет добиться как можно более высокого результата. Мы готовы конкурировать со всеми и быть вверху турнирной таблицы. У нас достаточный командный дух, чтобы работать вместе и не уступать ни в каком единоборстве. Поэтому рассчитываем с любым клубом играть на победу, в том числе в ближайшем матче со «Спартаком». У нас всё есть для того, чтобы сыграть не хуже, чем с «Динамо». Или даже еще лучше. Будем биться за победу.