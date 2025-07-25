Визит к лидеру: сможет ли «Локо» отобрать очки у «Краснодара»

В предстоящем втором туре чемпионата России по футболу состоятся два первых в сезоне матча, которые можно назвать топовыми. Действующий чемпион страны «Краснодар» примет на своем поле московский «Локомотив», а петербургский «Зенит» поедет в гости к казанскому «Рубину». Кроме того, столичный «Спартак» сыграет дома с поднявшейся из первой лиги калининградской «Балтикой», сотворившей главную сенсацию первого тура.
«Краснодар» — «Локомотив»
Победивший в прошлом чемпионате «Краснодар» стартовал в новом розыгрыше с крупной выездной победы над «Пари Нижний Новгород» (3:0). Кроме того, клуб на этой неделе окончательно оформил трансфер французского полузащитника Гаэтана Перрена, проведшего очень результативный сезон в «Осере». Ранее «быки» совершили еще два трансфера из чемпионата Франции. В обоих случаях новичками стали бразильцы — защитник Жубал из того же «Осера» и полузащитник Дуглас Аугусто из «Нанта».
При этом весь основной состав прошлого сезона «Краснодар» сохранил, что дает ему шансы на повторение успеха в новом чемпионате. «Локомотив» провалил весеннюю часть прошлого сезона, когда он резко выбыл из борьбы за медали и финишировал шестым в РПЛ. Летом он выиграл у «Спартака» трансферную гонку за ключевого нападающего «Ростова» и сборной России Николая Комличенко, а также подписал освободившихся из обанкротившихся «Химок» форварда Александра Руденко и полузащитника Зелимхана Бакаева.
Два бывших игрока подмосковного клуба уже отметились результативными действиями в первом туре — они забили по голу в ворота «Сочи», Руденко также сделал голевую передачу на Дмитрия Воробьева, а их новая команда разгромно победила дома южный клуб.
— «Краснодар» выглядит очень уверенно на старте, словно для него не прекращался чемпионский сезон, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Он на классе взял три очка у «Пари НН», сохранил состав и точечно усилил его. У команды есть всё для того, чтобы сохранить трофей или по крайней мере вновь побороться за него. Перспективы «Локо» пока туманны, но отобрать очки в отдельном матче у чемпиона на его поле он способен. Команда после межсезонья заряжена на борьбу, ее новички очень мотивированы. И «железнодорожники» способны на этом фоне добиться успеха.
«Рубин» — «Зенит»
Потеряв впервые за семь лет чемпионство минувшей весной, «Зенит» будет пытаться вернуть себе золото РПЛ. Он приобрел двух легионеров высокого класса — бразильского полузащитника Жерсона и аргентинского защитника Романа Вегу. Кроме того, в Питер вернулась бразильская звезда сине-бело-голубых последних лет Вендел, проданный зимой в «Ботафого», который теперь аннулировал трансфер.
В первом туре подопечным Сергея Семака с трудом далась волевая победа над «Ростовом» со счетом 2:1. «Зенит» проигрывал до середины второго тайма и лишь благодаря голу Матео Касьерры на 67-й минуте с игры и Андрея Мостового на 75-й минуте с пенальти взял три очка.
Главный успех «Рубина» нынешним летом — сохранение в составе ключевого нападающего Мирлинда Даку. В прошлые два сезона класс албанского нападающего был явно выше общего уровня команды и позволял ей уверенно завершать сезон в первой половине таблицы. Уже давно на него был спрос со стороны клубов из лидирующей группы. Но казанцы его пока сохраняют. А между тем в первом туре им удалось в гостях выиграть у грозненского «Ахмата» (2:0).
— Будет очень непростой и непредсказуемый матч, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — «Рубин» уже давно демонстрирует отлаженную игру в обороне, умение выходить в контратаки, а на острие нападения может полагаться на индивидуальное мастерство Даку. Это дает хорошие шансы отобрать очки у «Зенита», который с трудом справился с плотной игрой менее мастеровитого «Ростова».
«Спартак» — «Балтика»
«Спартак» стартовал с минимальной домашней победы над махачкалинским «Динамо» (1:0), при этом создал немало моментов у чужих ворот, а судья Василий Казарцев по разным причинам не засчитал четыре гола красно-белых. Теперь его ждет новый матч на своем поле с соперником из нижней части таблицы. И это будет серьезный тест для красно-белых.
«Балтика» по итогам позапрошлого сезона вылетела из РПЛ, параллельно дойдя до суперфинала Кубка России, где едва не победила «Зенит», когда вела 1:0 на 80-й минуте, но в итоге проиграла 1:2. После этого она назначила главным тренером Андрея Талалаева и усилила состав. Это помогло уверенно выиграть турнир в первой лиге и вернуться в премьер-лигу.
Стартовали калининградцы с выездного матча с московским «Динамо», в качестве главного тренера которого официально дебютировал наставник сборной России Валерий Карпин. «Балтике» удалось его с ходу разочаровать. Команда Талалаева повела 1:0 после первого тайма и могла увеличить преимущество. В начале второго тайма динамовцы сравняли, но в итоге не смогли добиться победы. «Балтика» набрала очко за счет ничьей 1:1 и теперь попробует повторить или превзойти успех по итогам следующего выезда в столицу.
— Не могу сказать, что мы довольны набранным очком в матче с «Динамо» — наша команда всегда выходит побеждать, — заявил «Известиям» полузащитник «Балтики» Максим Петров. — Думаю, все видели, что по игре мы были чуть-чуть ближе к победе, чем динамовцы. «Балтика» готова к премьер-лиге и хочет добиться как можно более высокого результата. Мы готовы конкурировать со всеми и быть вверху турнирной таблицы. У нас достаточный командный дух, чтобы работать вместе и не уступать ни в каком единоборстве. Поэтому рассчитываем с любым клубом играть на победу, в том числе в ближайшем матче со «Спартаком». У нас всё есть для того, чтобы сыграть не хуже, чем с «Динамо». Или даже еще лучше. Будем биться за победу.
Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. В пятницу самарские «Крылья Советов» примут на своем поле «Пари Нижний Новгород». В субботу московское «Динамо» встретится дома с «Ростовом», а «Сочи» — с тольяттинским «Акроном». В воскресенье столичный ЦСКА сыграет в родных стенах с грозненским «Ахматом», а «Оренбург» — с махачкалинским «Динамо».