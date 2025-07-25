Федор Смолов: предложений из РПЛ нет, и в целом не особо готов их рассматривать

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.67
П2
3.90
Футбол. Первая лига
19:45
Арсенал
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.52
П2
5.30
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Приштина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
3
:
Жилина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сараево
2
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дечич
0
:
Рапид В
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Мн
0
:
Эгнатия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Данди Юнайтед
1
:
ЮНА Штрассен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ХБ Торсхавн
1
:
Брённбю
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Нымме Калью
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лугано
0
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
2
:
Спаэри
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Влазния
2
:
Викингур Р
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
Бейтар И
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Целе
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Андерлехт
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бешикташ
2
:
Шахтер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кошице
2
:
Неман
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Хапоэль Беэр-Шева
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вараждин
2
:
Санта-Клара
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
1
:
Марибор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Раднички К
0
:
Клаксвик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Торпедо-БелАЗ
1
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Левски
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Хайберниан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
Дангеннон Свифтс
1
П1
X
П2

Федор Смолов: предложений из РПЛ нет, и в целом не особо готов их рассматривать

Российский нападающий Фёдор Смолов высказался о возможном продолжении футбольной карьеры.

Источник: Чемпионат.com

Смолову 35 лет, летом 2025 года он покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

— Предложений из РПЛ нет, и в целом не особо готов их рассматривать. Хочется придать красок РПЛ с другой стороны, их стало не хватать.

— Ты вдохновляешься тем, чем занимаешься сейчас?

— Мне нравится и приносит удовольствие, надеюсь, у меня получается, — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.