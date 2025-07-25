Судьи снова под огнем критики? Объясняйте, просто объясняйте!

Алексей Дурново — о главной проблеме наших арбитров.
Судейскими скандалами в российском футболе никого уже не удивишь. В этом сезоне первый случился сразу, без раскачки, не успела стартовать РПЛ. И вот болельщики «Спартака» жаждут расправы над Василием Казарцевым, который, кстати, не получил назначения на второй тур после работы на матче против махачкалинского «Динамо». История привычная, но не оригинальная, то же происходит и в других чемпионатах, а внедрение ВАР уменьшило число сомнительных и ошибочных решений, но панацеей не стало.
ВАР
Система видеопомощи арбитрам действительно помогла навести относительный порядок, но полностью от судейских скандалов мировой футбол не очистила. Дело в том, что ВАР — все же не машина по наведению справедливости, а, как сказано в названии, инструмент, помогающий судье не сесть в лужу.
Как было раньше? Арбитр принимал решение на глазок. Судил так, как видел, и сильно зависел от ракурса. У него не было возможности проанализировать эпизод, правила обязывали реагировать на произошедшее незамедлительно — свистком или его отсутствием. Больше того, принятое решение не могло быть отменено по причинам, скажем так, политическим. Если судья поддается давлению игроков, то теряет авторитет. Поэтому случаев отмены было очень мало. Можно вспомнить, например, как Любош Михел отменил вторую желтую карточку Колодину в том самом матче Россия — Нидерланды, потому что понял: за секунду до этого его помощник зафиксировал, что мяч покинул пределы поля. Предупреждение Михел отменил, но минут через десять не поставил в ворота ван дер Сара пенальти.
Обстоятельства вынуждали судей перестраховываться. Свистеть в обе стороны. Спорные или ошибочные решения в пользу одной команды компенсировались спорными и ошибочными решениями в пользу другой.
А случались истории и вовсе вопиющие. Болельщики со стажем наверняка помнят матч Германия — Англия на ЧМ-2010. Уругвайский судья Хорхе Ларрионда при счете 2:1 в пользу немцев не засчитал гол Фрэнка Лэмпарда. После его удара мяч рикошетом от перекладины опустился за линию ворот, но Ларрионда этого не увидел. Не потому, что подсуживал Германии и убивал Англию, а потому, что с того ракурса, где он стоял, казалось, что мяч линию не пересек.
Эпизод миллион раз прокрутили по самым разным каналам, транслирующим матч, а еще показали на табло на стадионе… Ларрионда понял, что ошибся, но отменить свое решение уже не мог.
Германия выиграла 4:1, но скандал грянул лютый, вселенский. На тропу войны вышла британская пресса, принявшаяся яростно метать томагавки в Ларрионду, судейство, руководство ФИФА и так далее. Внедрение высоких технологий избавило нас от таких вопиющих случаев, но не застраховало вообще от всех ошибок. Или это не ошибки?
Правила
Почти у каждого пункта футбольных правил есть около дюжины подпунктов для уточнения нюансов. Некоторые из них жесткие, а некоторые носят рекомендательный характер. Проблема в том, что эта разница зависит от конкретного турнира и известна только судьям, которые этот турнир обслуживают.
Вот пример. ФИФА уже несколько сезонов ведет борьбу с обнаженными шипами. В правилах даже прописано: если один игрок попадает другому шипами в стопу — это желтая карточка, а если выше стопы, в место, не защищенное щитком, да еще с продавливанием, — красная. Вроде бы так должно быть всегда, но вы же наверняка видели подобные фолы, которые к красным не приводили.
Практика дала много нюансов. Перед вынесением решения судья должен оценить момент хотя бы на предмет того, мог ли футболист избежать контакта. То есть если он шел в мяч, но мяч в последний момент был выбит, а на его месте оказалась нога соперника, то это уже не красная. Проанализировать такой эпизод и с ВАР очень непросто. Плюс судья еще должен учитывать обстоятельства. Например, если под удаление идет игрок команды, которая уже и так играет в меньшинстве, или если это первые минуты финала. Тут неудаление — это решение в пользу игры.
Вариант решения
Градус напряжения вокруг спорных судейских решений в резонансных матчах могло бы снизить одно просто нововведение. Было бы здорово, если бы судьи объясняли свои решения. Сейчас они это делают, но в урезанном виде и не везде.
В отдельных турнирах после просмотра ВАР судья оглашает решение парой фраз. Именно оглашает. Без уточнений. Было бы здорово, если бы болельщики получали подробные объяснения. Хотя бы после игры.
Да, судьи не комментируют принятые решения. Это общая практика не только для футбола. В гражданских и уголовных судах тоже так. Но там судьи пишут мотивировочную часть. Со ссылками на законы.
Возможно, футболу пора посмотреть в эту сторону и перенять опыт. Я не о казенных сводках ЭСК, а чтобы судья объяснял решения сам — простым и понятным языком. Всех проблем это не решит, но градус напряжения точно снизит.
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти