Судьи снова под огнем критики? Объясняйте, просто объясняйте!

Как было раньше? Арбитр принимал решение на глазок. Судил так, как видел, и сильно зависел от ракурса. У него не было возможности проанализировать эпизод, правила обязывали реагировать на произошедшее незамедлительно — свистком или его отсутствием. Больше того, принятое решение не могло быть отменено по причинам, скажем так, политическим. Если судья поддается давлению игроков, то теряет авторитет. Поэтому случаев отмены было очень мало. Можно вспомнить, например, как Любош Михел отменил вторую желтую карточку Колодину в том самом матче Россия — Нидерланды, потому что понял: за секунду до этого его помощник зафиксировал, что мяч покинул пределы поля. Предупреждение Михел отменил, но минут через десять не поставил в ворота ван дер Сара пенальти.