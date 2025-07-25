Аршавин предположил, когда Сперцян может покинуть РПЛ

«Если говорить о футбольном таланте, то Сперцян, безусловно, может заиграть в Европе. Я думаю, он уйдет зимой, если не сейчас. Гаэтан Перрен может заменить его в “Краснодаре”, и, если Сперцян уходит, то это очень логичное приобретение для краснодарского клуба. Я считаю, удерживать Сперцяна не надо, если он хочет уезжать», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».