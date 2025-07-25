Президент махачкалинского «Динамо»: мы, конечно же, не вылетим из РПЛ

«Этот сезон будет сложней, чем прошлый, но мы, конечно же, не вылетим. Будет сложно. Многими нашими футболистами интересуется другие клубы. По Пальцеву были разговоры, но решения о том, чтобы его отдать, сейчас нет. Если Пальцев уйдёт, кто у нас будет играть? И по другим позициям то же самое… Правда, это сейчас, а что будет через неделю, кто знает?» — сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».