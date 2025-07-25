Осипенко: зачем мне испанский? Если иностранцы в Россию приехали — должны учить русский

— Да нет, мне-то зачем? Они ведь в Россию приехали — должны учить русский. Могу подсказать на английском. Тот же Нико Маричаль понимает этот язык, и я могу на нём говорить, — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.