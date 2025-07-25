Максим Осипенко: «Балтика» в футбол-то и не играла практически

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.67
П2
3.90
Футбол. Первая лига
19:45
Арсенал
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.52
П2
5.30
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Приштина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
3
:
Жилина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сараево
2
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дечич
0
:
Рапид В
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Мн
0
:
Эгнатия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Данди Юнайтед
1
:
ЮНА Штрассен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ХБ Торсхавн
1
:
Брённбю
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Нымме Калью
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лугано
0
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
2
:
Спаэри
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Влазния
2
:
Викингур Р
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
Бейтар И
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Целе
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Андерлехт
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бешикташ
2
:
Шахтер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кошице
2
:
Неман
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Хапоэль Беэр-Шева
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вараждин
2
:
Санта-Клара
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
1
:
Марибор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Раднички К
0
:
Клаксвик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Торпедо-БелАЗ
1
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Левски
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Хайберниан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
Дангеннон Свифтс
1
П1
X
П2

Максим Осипенко: «Балтика» в футбол-то и не играла практически

Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко прокомментировал ничью бело-голубых в домашней игре с калининградской «Балтикой» в 1-м туре РПЛ (1:1).

Источник: Чемпионат.com

«Не сказать, что “Балтика” удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. “Балтика” в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.

Я лично понимал, как такие команды будут против нас играть. Подобных матчей будет много, когда соперник не разыгрывает, а только старается выбивать вперёд и играть на контратаках», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Динамо
1:1
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
18.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 15189 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Андрей Талалаев
Голы
Динамо
Хуан Хосе Касерес
(Бителло)
48′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
13′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
74
Даниил Фомин
31′
55
Максим Осипенко
10
Бителло
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
61′
77
Денис Макаров
33
Иван Сергеев
61′
17
Ульви Бабаев
90+1′
6
Роберто Фернандес
46′
2
Николас Маричаль
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
45+5′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
8
Андрей Мендель
40′
4
Натан Гассама
58′
82′
25
Александр Филин
91
Брайан Александр Хиль
67′
15
Тентон Йенне
19
Сергей Пряхин
52′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
52′
73
Максим Петров
10
Илья Петров
67′
5
Айман Мурид
Статистика
Динамо
Балтика
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
3
3
Угловые
9
1
Фолы
10
23
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти