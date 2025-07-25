Максим Осипенко: «Балтика» в футбол-то и не играла практически

«Не сказать, что “Балтика” удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. “Балтика” в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.
Я лично понимал, как такие команды будут против нас играть. Подобных матчей будет много, когда соперник не разыгрывает, а только старается выбивать вперёд и играть на контратаках», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Валерий Карпин
Андрей Талалаев
Хуан Хосе Касерес
(Бителло)
48′
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
13′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
74
Даниил Фомин
31′
55
Максим Осипенко
10
Бителло
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
61′
77
Денис Макаров
33
Иван Сергеев
61′
17
Ульви Бабаев
90+1′
6
Роберто Фернандес
46′
2
Николас Маричаль
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
45+5′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
8
Андрей Мендель
40′
4
Натан Гассама
58′
82′
25
Александр Филин
91
Брайан Александр Хиль
67′
15
Тентон Йенне
19
Сергей Пряхин
52′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
52′
73
Максим Петров
10
Илья Петров
67′
5
Айман Мурид
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти