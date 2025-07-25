«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»

За Максимом Осипенко в последнее время закрепилась репутация не только топ-игрока не из топ-клуба и самого результативного защитника лиги, но и одного из главных молчунов чемпионата. Предыдущее развёрнутое интервью он дал в 2021 году. С тех пор — тишина, максимум — короткий блиц в сборной.
Только после перехода в «Динамо» — первый большой клуб в жизни 31-летнего омича — Осипенко наконец-то пошёл на контакт. Мы встретились на динамовской базе в Новогорске и проговорили целый тайм игрового времени. В реальности Максим оказался очень даже интересным собеседником! Убедитесь сами.
Как «Ростов» пережил потерю Осипенко, Комличенко и Глебова. Удивила ли «Балтика» «Динамо»
— Предвкушаешь первую встречу с бывшими одноклубниками? Интересные ощущения?
— Конечно, я жду эту встречу. Буду рад всех увидеть, особенно бывших партнёров. В команде осталось много друзей. Наверное, будет как-то не по себе на поле, потому что очень долгое время играл за «Ростов», ко всем привык. Даже не знаю, какие чувства будут. Видимо, только после игры смогу ответить.
— С кем будет особенно приятно встретиться?
— Возможно, чуть больше с Комаровым, с которым ближе всего общался. В целом со всеми там хорошие отношения у меня. В «Ростове» коллектив, нет такого, что кто-то с кем-то общается, кто-то — нет. Там все друг с другом общаются. У всех со всеми, в том числе с иностранцами, дружеские отношения.
— Наверняка смотрел первую игру «Ростова» в чемпионате — приятно удивили в Петербурге?
— Всю игру не смотрел — только отрывки какие-то. Моменты из первого тайма понравились. В принципе, стиль игры тот же: высокий прессинг, борьба. Хорошо играли, много сил потратили. Во втором, видно, подустали — слишком интенсивный футбол в первом тайме был. Как следствие — отдали инициативу и не сумели удержать счёт.
— Но в целом справляются без Осипенко с Комличенко?
— Да не такие уж и весомые потери (улыбается).
— Да ну. «Всего лишь» лучший бомбардир и основной нападающий.
— Ничего страшного. Глебов, когда зимой уходил, тоже был лидером, но играли, справлялись. В «Ростове» такая система, что любого игрока поставь — плюс-минус все требования знает. Все их выполняют.
— Альба продолжает тактическую линию Карпина?
— Продолжает, но может и на пять защитников перейти, как уже было в нескольких матчах. Так что непонятно, как «Ростов» будет играть.
— А «Балтика» вас удивила? Наверняка не такого старта ждали.
— Нельзя сказать, что удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. «Балтика» в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.
— Значит, всё-таки удивили?
— Я лично понимал, как такие команды будут против нас играть. Подобных матчей будет много, когда соперник не разыгрывает, а только старается выбивать вперёд и играть на контратаках.
— Как бы оценил свой дебют?
— Конечно, есть куда расти. Нужно ещё время, чтобы сыграться с командой — не совсем на одном языке разговариваем с ней. Для ребят это новая тактика, новые требования. А месяца подготовки недостаточно, чтобы все всё уяснили на 100%. В «Ростове» я всё это делал четыре года, и мы тренировали это каждый день, а здесь прошло слишком мало времени.
— В «Ростове» рядом с тобой играл один иностранец — Сако. Было проще в плане коммуникации?
— Да, к тому же с этими футболистами я уже долго играл. Был Мелёхин, который много разговаривал на поле. И каждый понимал свои действия. В «Динамо» в этом плане пока тяжелее.
— В «Динамо» много латиноамериканцев. Выучил пару испанских слов для подсказа?
— Да нет, мне-то зачем? Они ведь в Россию приехали — должны учить русский. Могу подсказать на английском. Тот же Нико Маричаль понимает этот язык, и я могу на нём говорить.
— Как в целом прошёл первый месяц в «Динамо»?
— Да всё хорошо. Практически месяц жил на базе. Тренировались по два раза в день.
— Уже ощутил «топовость» клуба?
— Как только зашёл на базу, сразу ощутил масштабы «Динамо», задачи, уровень.
— На первых порах с адаптацией помогал Глебов?
— Да. С ним я очень долго играл и в первые дни в «Динамо» ходил только с Глебовым. База огромная, и первые три дня я даже иногда писал ему: «Где я?!» Сейчас уже спокойно один передвигаюсь.
— А в Москву погулять выбирался?
— Особо нет. Сейчас приезжала семья, пару раз сходили в торговый центр. Снял квартиру недалеко от стадиона, больше времени провожу дома.
— Контраст между Москвой и Ростовом, значит, ещё не ощутил?
— Ощутил в плане расстояний. В Ростове я мог проснуться за полчаса до сбора и через пять-семь минут уже быть на базе. А здесь нужно ехать минут 30, если без пробок. В этом плане тяжелее.
— Московские пробки оценил?
— В настоящих московских пробках пока не стоял.
— А в Ростове с трафиком как?
— Пробки бывают с 17:00 до 19:00, когда люди возвращаются с работы. В остальном всё свободно.
— Машину сам водишь?
— Да.
— Какие предпочитаешь: большие и надёжные или скоростные?
— В принципе, мне и те, и другие по душе. Кстати, из последних впечатлений — понравились по дизайну и ощущениям машины Changan, которые в «Динамо» предоставляет компания — партнёр клуба. На них ездят и некоторые наши игроки, и тренеры, и даже руководство клуба.
Почему «Динамо», а не «Спартак», «Зенит» или «Краснодар»
— Как и когда началась история твоего перехода в «Динамо»?
— История с «Динамо» у меня давняя. Ещё в 2018 году, играя за «Факел», я приезжал сюда на просмотр. После первого сбора сказали, что оставляют. Поехал на второй — и уже вроде как не оставляют. Непонятно почему. Я и вернулся в Воронеж.
Нынешняя история тоже тянулась давно. «Динамо» долго проявляло интерес. То не получалось договориться с «Ростовом», то ещё какие-то причины мешали, о которых я не знаю. Сейчас удалось договориться.
— Почему всё-таки не «Спартак»?
— Потому что «Динамо» (улыбается).
— И всё же.
— Была заинтересованность от «Динамо».
— Песьяков предположил, что главные факторы — Карпин и сборная. Он прав?
— Нет, не прав. Переговоры с «Динамо» начались, когда про Валерия Георгиевича даже не писали в прессе. Так что с ним мой переход в «Динамо» никак не связан. Если бы его не было здесь, я бы всё равно перешёл сюда.
— Варианты с «Зенитом» и «Краснодаром» были?
— Я бы не хотел говорить, что было, а чего не было. Без комментариев.
— Согласен с мнением Радимова, что вы с «Динамо» должны помочь друг другу наконец выиграть титул?
— Со своей стороны я, конечно, хочу помочь «Динамо» выиграть чемпионат и Кубок. Клуб тоже хочет. Сделаем всё возможное, чтобы стать чемпионами.
— На тебя лично бестрофейность не давит психологически?
— Я спокойно к этому отношусь. Я и не играл пока в больших командах, которые боролись бы за чемпионство. Здесь будет так.
— Не кажется, что у болельщиков и прессы ожидания от «Динамо» немного завышены? Как будто все ждут, что у вас сразу попрёт.
— Хотелось бы, чтобы попёрло. Когда в такой большой клуб приходит Валерий Георгиевич, сильные футболисты, болельщики вправе требовать результата. Я пришёл в «Динамо», чтобы помочь клубу всем, чем смогу.
— А надежда на еврокубки ещё остаётся?
— Конечно. Надеюсь, скоро всё разрешится, и российские клубы допустят до еврокубков. Мечтаю сыграть там.
— Тяжёлая логистика — ещё один фактор ухода из «Ростова»?
— Конечно. В первый год это ещё было терпимо, а во второй… Обычный выезд занимает четыре дня вместо одного. А когда приезжаешь утром в выходной, проводишь этот день в «тумане», голова идёт кругом. И так каждую неделю. А если есть ещё и игра в Кубке, то уезжаешь дней на восемь-девять. От этого сильно устаёшь.
— Семья тоже страдала?
— Естественно. Супруге тяжело одной с ребёнком. Все родные далеко, а аэропорта нет — никто не сможет в случае чего быстро прилететь. Тяжёлые моменты.
— Сколько сейчас ехать из Ростова в твой родной Омск?
— Доехать на поезде до Сочи, самый быстрый — часов восемь. А потом лететь около четырёх.
— Но всё равно это не сравнить с твоими переездами в юности, во Второй лиге?
— Это вообще… В юности я из Омска до Сочи и на поезде ездил. Переездами закалён с детства. Когда играл на Дальнем Востоке во Второй лиге, мы всё время летали через Москву. Сейчас полегче, можно добираться через Новосибирск, но сейчас и команд там не осталось. А когда прилетаешь в Москву, у тебя до вылета в условный Владивосток 10 часов. Тебе дают 500 рублей суточных и говорят: «Иди 10 часов погуляй до вылета, подожди». Условно, ты летишь до Хабаровска, а потом ещё семь часов едешь на автобусе до условного Благовещенска. К счастью, это уже давняя история.
— А какой выезд был самым тяжёлым уже в «Ростове»?
— Наверное, в Санкт-Петербург, потому что от Ставрополя лететь почти четыре часа.
— В «Тамбове» ты ведь тоже прилично наездился.
— Да, потому что жили в Тамбове, а играли в Саранске. Постоянно ездили на автобусе — 400 км в один конец.
— Получается, тебя все эти переезды всю карьеру преследуют?
— До сих пор об этом не задумывался. Но действительно — постоянно поездки, переезды.
Как Осипенко стал самым результативным защитником РПЛ
— 9+4 по системе «гол+пас» в РПЛ, первое место в списке 33 лучших на позиции центрального защитника — прошлый сезон пока лучший в карьере?
— По результативности — да, а по игре — не знаю. Был хороший сезон, когда «Ростов» занял четвёртое место, но там я шесть-семь матчей пропустил из-за обиднейшей травмы, полученной на тренировке. Можно сказать, сам себя сломал.
— Это как?
— На скользком поле опорная нога при ударе поехала — подвернул неудачно. Повредил связку — даже ходить больно было. Чего только ни делали, уколы ставили — никак не мог помочь команде. Пропустил игр семь. И как раз тогда «Ростов» попал в спад, начал сыпаться, всем проигрывали. А могли бы и выше четвёртого места подняться.
— В прошлом сезоне вы были ещё ближе к трофею. Поражение по пенальти в финале Кубка — самое досадное за последние годы?
— Да. У меня в карьере никогда не было таких матчей, можно сказать, чемпионских. Двоякие ощущения: обидно, что проиграли. Но проиграли-то не по игре, а в лотерее.
— Осознавали, что в этом составе играете в последний раз?
— Нет, я не допускал подобных мыслей до последнего матча. Кто-то уже знал, что вряд ли останется в команде, но у меня такого не было.
— И проводов не устраивали?
— Не успели. Все разъехались в отпуск, а я — в сборную. А после подписал контракт с «Динамо». Собрать уже никого не получилось.
— Как объяснишь резкий скачок своей результативности?
— Не сказал бы, что он очень резкий. Столько голов ещё не было, но я забивал во всех командах, где играл. По паре голов за сезон точно. Просто требования в «Ростове» такие: все обороняются и все атакуют. Подключался вперёд, бегал, плюс пенальти бил, и штрафные в этом сезоне удачно получались. Одно на другое наложилось — и вот результат.
— Проснулись навыки, заложенные в детстве? Ты ведь играл в нападении.
— У меня всегда были эти качества. Просто в других командах защитникам не разрешают и середину поля переходить. Вот они и стоят, отдыхают, а в «Ростове» были такие требования.
— Были тренеры, которые одёргивали: «Стой сзади»?
— Не сказать, что прямо одёргивали, но и подключениям не уделялось такого внимания. В большинстве команд защитники только на стандартах оказываются у чужих ворот. А я люблю бежать в атаку, хоть Даня Глебов и плюётся с этого (смеётся). Ему ведь приходится страховать меня сзади.
— Видел ролик на RuTube «Восемь голов Осипенко за “Иртыш”?
— Ролик не видел, но все свои голы за “Иртыш” я и так помню.
— Какой из них самый крутой?
— Наверное, первый, в Благовещенске. Тогда я ещё играл опорника. Принял мяч в центре, убрал двоих на замахе и забил левой.
— А гол № 1 в карьере?
— Понятно, за «Факел» «Ротору». Метров с 35 с шага в девятку ударил. Мне кажется, все его видели.
— Ты говорил: «Есть чуйка». Как она работает? Внутренний голос говорит: «Вперёд»?
— Просто видишь игровую ситуацию: есть впереди зона, куда бежать, или нет. Не знаю, как объяснить, это просто внутри.
— Тренеры часто отправляют вперёд?
— Зависит от момента. Когда ты идёшь с мячом и тебя никто не атакует, отдаёшь пас нападающему и бежишь вперёд, открываешься. Это не запрещается — наоборот, у Георгиевича только приветствуется.
— На кого из защитников-бомбардиров обращаешь внимание? Рамос?
— Ни на кого не смотрю. Я бы не сказал, что у нас с Рамосом одинаковый стиль: он не бегал столько, сколько я, больше забивал со стандартов. Просто отдавал вперёд передачу на партнёра и стоял, а они делали всё остальное. Я играю немного по-другому.
— Больше всего голов ты назабивал «Пари НН». Есть объяснение этому?
— Знаю, что и дома, и на выезде постоянно забивал Нижнему и «Оренбургу». Думаю, это просто совпадение, стечение обстоятельств.
Осипенко чуть не бросил футбол, причем дважды
— Ты только в 25 лет дошёл до РПЛ. Выпускники известных академий в этом смысле имеют преимущество — их больше замечают и чаще зовут на просмотры?
— 100%. Возьмём, например, академию «Ростова». Ребята тренируются и играют в своём возрасте в ЮФЛ. Как только начинают немного выделяться, их подтягивают на тренировки основы. В этом случае ты уже тренируешься с командой Премьер-Лиги и набираешься опыта. Я же проходил только через команду Второй лиги.
— Виктор Файзулин, который родился и начинал карьеру в Находке, говорит, что сейчас, даже если ты хотя бы немного выделяешься в регионах, тебя заберут в столицы. В твоё время не обращали внимания на дальние регионы?
— Наверное, я и сам не сильно выделялся.
— Ты правда мог закончить карьеру, по сути, не начав?
— Да. Я ещё в детстве заканчивал с футболом. Первый тренер приезжал ко мне, просил родителей поговорить со мной. Он видел во мне потенциал и хотел, чтобы я вернулся к тренировкам. Потом, в 17−18 лет, я не проходил даже в дубль во Второй лиге и думал закончить. Чуть позже мой первый тренер возглавил команду дубля, которая играла в третьей лиге. Он опять где-то меня нашёл и попросил вернуться. С того момента у меня всё попёрло в гору. Мы сыграли 13 матчей: 10 выиграли, три ничьих. После этого сразу же подписал контракт с «Иртышом» и начал играть во Второй лиге.
— Если бы не футбол, куда пошёл бы?
— Наверное, на нефтезавод, как и все. У нас большинство работает там.
— Кто-нибудь из друзей попал в футбол?
— В Премьер-Лигу — нет. Один парень играл в Первой лиге, кто-то играет во Второй.
— Получается, тебе в какой-то степени повезло пробиться из глубинки, минуя академии?
— Что значит повезло? Я сам пробивал себе дорогу. Сыграл несколько сезонов в «Иртыше». Поехал на просмотр в одну команду — туда не взяли. Поехал в другую. Никто мне особо не помогал.
— Три с половиной года в Воронеже — особое время?
— В Воронеж, кстати, я тоже приехал на просмотр. Понравился Павлу Пантелеевичу Гусеву. После этого остался в команде и потихоньку начал играть. Конечно, для меня это очень важная история. Воронеж навсегда останется в сердце. Я до сих пор чувствую любовь болельщиков. Они помнят меня и аплодируют, даже когда приезжал играть за «Ростов». Мало кто сравнится с Воронежем в плане боления.
— Сталкивался с проявлениями болельщицкой любви в повседневных жизни?
— Да. В Воронеже очень много болельщиков — даже больше, чем, условно, в Ростове. Постоянно узнают, фотографируются.
— Первый матч в РПЛ — против «Зенита» с Дзюбой и Азмуном. Сразу почувствовал разницу?
— Разница, конечно, колоссальная. Это сейчас уже неважно, против кого играть. Тогда же ты, условно, ещё вчера смотрел на «Зенит» по телевизору, а сегодня вышел против него играть. На первых порах было очень тяжело.
— Много времени понадобилось, чтобы втянуться в Премьер-Лигу?
— Игр 10. Потом стало полегче.
Чего не терпит Карпин и с чего вдруг Писарев заговорил о «Ювентусе»
— Тебе хватило полсезона, чтобы приглянуться «Ростову»?
— Я сыграл 15−17 матчей за «Тамбов». До зимней паузы оставалось игр пять, когда подписал контракт с «Ростовом». Всё случилось очень быстро.
— Валерий Георгиевич лично убеждал?
— Я разговаривал с ним перед переходом. У меня были сомнения, ехать или нет, потому что «Ростов» был на ходу и, по-моему, занимал третье место. Я не знал, получится ли у меня: вдруг бы приехал и сел на скамейку. Георгич сказал, что ни для кого нет привилегий и поблажек: как себя покажешь, так и будет. Я приехал на сборы, выиграл конкуренцию и сразу заиграл в составе.
— Ты попал в команду в странное, ковидное время. Чем оно запомнилось, кроме той самой игры с «Сочи», когда заболели почти все?
— Время было очень странное, это точно. Все постоянно в перчатках и масках. Не хотелось бы, чтобы такое когда-то повторилось.
— Ты тоже переболел?
— Я заболел значительно позже, не в пиковый момент, когда нас закрыли на базе. Тогда мы просто сидели две недели взаперти, каждый в своей комнате.
— Легко перенёс болезнь?
— Достаточно. Просто не чувствовал запахов и вкусов.
— Ты лучше многих знаешь Карпина. Как бы охарактеризовал его тремя словами?
— Требовательный, справедливый, коммуникабельный. Не важно, какой национальности игрок, он находит общий язык со всеми.
— Ещё во времена «Спартака» Валерий Георгиевич мог позволить себе выпить кружку пива с футболистами в выходной день. В Ростове такое неформальное общение практиковалось?
— Конечно, например, если команда собиралась в выходной в каком-нибудь ресторане. В этом нет ничего такого.
— Но и спуску на тренировке потом не давал?
— Да, и все это прекрасно понимали. Сейчас ты отдыхаешь, но на следующий день с тебя будут так же спрашивать.
— Когда и где ты видел самого злого Карпина?
— Не могу сказать, что это случалось часто, но случая три я точно помню. Даже не хотелось идти на теорию, потому что понимал: сейчас будет разнос. Возможно, мы даже не проиграли в тот раз. Валерий Георгиевич может устроить разнос не то что после ничьей — даже после победы. Для него особенно важно качество игры и самое страшное не результат, а невыполненные требования.
— «Осипенко мог бы играть за “Ювентус”, “Писарев — тренировать “Юве” и “Барселону”. Вы тогда оба с Николаем Николаевичем пошутили?
— Я не шутил.
— Ты реально считаешь, что он мог бы там работать?
— Почему нет?
— У него и в РПЛ-то опыт нельзя сказать, что богатый.
— А может быть, там у него бы пошло! Он играл в футбол, понимает, как всё устроено, тренерский опыт тоже есть. Если ему дадут шанс, думаю, у него всё получится.
— У этого панча было продолжение?
— Конечно. В сборной я ему сказал, что не надо было так говорить, потому что мне эта тема уже надоела. Не знаю, почему меня постоянно об этом спрашивают. Это же Николай Николаевич сказал — ему и надо вопросы задавать.
— Сам-то понял, почему именно «Ювентус»?
— Он разбирается в итальянском футболе, смотрит и понимает, кто во что играет. Видимо, знает и мои качества. Поэтому и предположил, что я мог бы там играть.
— А если пофантазировать, какой клуб в Европе выбрал бы ты?
— «Барселону».
— Каких времён?
— Нынешнюю. Мне нравится, как они играют именно в обороне.
— Тебя часто называют лучшим защитником лиги и сборной. А какой топ-3 российских защитников РПЛ составил бы ты?
— Дивеев, Мелёхин, Пальцев.
Что случилось в микст-зоне после «Спартака» и какие вопросы бесят Осипенко
— Со стороны ты кажешься удивительно невозмутимым человеком. В жизни ты такой же спокойный?
— Да, такой же. Меня практически нереально вывести из равновесия.
— Но ведь в детстве приходилось драться?
— Бывало, однако уже и не вспомню, из-за чего.
— Один из главных вопросов: почему ты так редко общаешься с прессой?
— Не нравится. Каждый раз задают одни и те же вопросы.
— У тебя ведь был и негативный опыт общения с журналистами.
— Да, был негативный опыт в Ростове после игры со «Спартаком». Позднее время, я уставший, с ребёнком — очень неудачный момент для общения.
— А есть вопросы, которые прямо бесят?
— Как раз про «Ювентус» (улыбается).
— Приходилось читать о себе фейки?
— Фейки, наверное, нет, потому что мало даю интервью. Никто особо не перекручивает то, что я говорю. Много слухов про переходы читал.
— Были какие-то совсем неправдоподобные, которые вызвали смех?
— Не буду говорить какой, но недавно был один такой. Я даже друзьям его скинул. Не представляю, что в голове у людей, которые это пишут.
— «Динамо» — топ-клуб. Наверняка придётся участвовать в активностях. Ты сам активен в социальных сетях?
— Не особо. Иногда выкладываю «сториз», в основном для близких друзей.
— Что, кроме футбола и семьи, радует тебя в жизни? Есть какие-то увлечения?
— Особо никаких, потому что сейчас тяжёлый график и постоянные тренировки. Когда вечером приезжаешь домой, уже пора ложиться спать. Ни на что времени не остаётся. Иногда играю в компьютер. Хотя сейчас уже очень редко.
— Олег Иванов в интервью нам сказал, что в футболе по большому счёту нет настоящих друзей. Некому позвонить и сказать: «Мне плохо, давай приезжай». А у тебя есть настоящие друзья в футболе, которым всегда можно пожаловаться на что-то, зная, что поймут?
— Я могу рассказать что-то Глебову. В последнее время в «Ростове» мы близко общались с Комаровым. Но если нужно что-то рассказать, скорее позвоню своим друзьям по жизни, не из футбола.
— В футболе действительно сложно дружить, потому что сегодня вы одноклубники, а завтра — соперники?
— Конечно, это большая проблема.
— О твоей личной жизни тоже совсем ничего не известно. Расскажешь, как познакомился с супругой?
— История очень интересная. В 13−14 лет я поехал в детский лагерь с футбольной командой. Из 10 отрядов девять — обычные люди. Можно сказать, что именно тогда я познакомился и начал общаться со своей будущей женой. Потом мы расстались на очень долгое время: я не следил за ней и ничего о ней не знал.
Уже в «Ростове», лет через 10, наткнулся на неё в соцсети. Наверное, в тот момент просто было скучно, и я решил ей написать. Подумал, если через полчаса не ответит, удалю сообщение, и всё. Мне очень повезло, что ответила. Начал общаться и постепенно добиваться её. Всё было не так просто!
Тогда я ещё не вызывался в сборную и на выходные специально летал в Омск, где она работала. Летал на два дня, чтобы увидеться и показать свои намерения, потому что она скептически относилась к футболистам и вообще к спортсменам. Как я сейчас уже понял, думала, что они все легкомысленные. Через некоторое время она приехала ко мне в Ростов на несколько дней. На третий раз я сказал: всё, увольняйся и переезжай в Ростов.
— Чем она занималась?
— Работала администратором в автосалоне, решала проблемы с клиентами.
— А правда, что медовый месяц проводили в Краснодарском крае?
— В Адлере.
— Не самый очевидный выбор. Почему именно там?
— Просто близко было. Плюс у меня там друзья живут. Я лучше выберу отпуск с друзьями где-то в России, чем полечу вдвоём в другую страну, чтобы сидеть и смотреть друг на друга целыми днями.
— Между отпуском в России и за границей всегда выбираешь родину?
— По-разному бывает. Я и в Турцию летал, и друзей с собой брал, и сестру с детьми. Мне больше нравится такой отдых, где много людей.
— Имя сыну вместе выбирали? Савелий — это в честь кого-то?
— Нет, просто так. Жена сказала: «Фамилия и отчество у него твои — дай хотя бы имя выбрать мне» (улыбается).
— Что ещё нужно знать о тебе болельщикам «Динамо»?
— Я простой, обычный, добрый человек.
Автор: Олег Лысенко
Валерий Карпин
Андрей Талалаев
Хуан Хосе Касерес
(Бителло)
48′
Брайан Александр Хиль
(Владислав Саусь)
13′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
74
Даниил Фомин
31′
55
Максим Осипенко
10
Бителло
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
61′
77
Денис Макаров
33
Иван Сергеев
61′
17
Ульви Бабаев
90+1′
6
Роберто Фернандес
46′
2
Николас Маричаль
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
45+5′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
8
Андрей Мендель
40′
4
Натан Гассама
58′
82′
25
Александр Филин
91
Брайан Александр Хиль
67′
15
Тентон Йенне
19
Сергей Пряхин
52′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
52′
73
Максим Петров
10
Илья Петров
67′
5
Айман Мурид
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
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- Двойная замена
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- Капитан команды
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