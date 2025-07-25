«Я дважды заканчивал с футболом». Первое большое интервью с Осипенко в «Динамо»

— Да. Я ещё в детстве заканчивал с футболом. Первый тренер приезжал ко мне, просил родителей поговорить со мной. Он видел во мне потенциал и хотел, чтобы я вернулся к тренировкам. Потом, в 17−18 лет, я не проходил даже в дубль во Второй лиге и думал закончить. Чуть позже мой первый тренер возглавил команду дубля, которая играла в третьей лиге. Он опять где-то меня нашёл и попросил вернуться. С того момента у меня всё попёрло в гору. Мы сыграли 13 матчей: 10 выиграли, три ничьих. После этого сразу же подписал контракт с «Иртышом» и начал играть во Второй лиге.