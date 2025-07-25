В «Пари НН» объяснили, почему матч РПЛ с «Локомотивом» пройдет в Грозном

«Мы в ожидании, когда “Мордовия Арена” получит необходимую разрешительную документацию. Будем играть на резервных стадионах, пока наш находится на ремонте. Хочется, чтобы этот период был небольшим, чтобы мы быстрее вернулись в домашние стены.



Что касается матча с “Локомотивом” в Грозном, наша команда будет на юге. За два дня до этого матча будет кубковый с махачкалинским “Динамо”. В плане логистики и экономики для нас было приоритетом, чтобы всё было рядом», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.