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В «Пари НН» объяснили, почему матч РПЛ с «Локомотивом» пройдет в Грозном

Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» пройдёт в Грозном.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

Игра запланирована на 2 августа.

«Мы в ожидании, когда “Мордовия Арена” получит необходимую разрешительную документацию. Будем играть на резервных стадионах, пока наш находится на ремонте. Хочется, чтобы этот период был небольшим, чтобы мы быстрее вернулись в домашние стены.

Что касается матча с “Локомотивом” в Грозном, наша команда будет на юге. За два дня до этого матча будет кубковый с махачкалинским “Динамо”. В плане логистики и экономики для нас было приоритетом, чтобы всё было рядом», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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