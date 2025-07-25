Семин: «Еще никогда за все время существования всех лиг лимиты не приносили качество в футбол»

«Ужесточение лимита? Еще никогда за все время существования всех лиг лимиты не приносили качество в футбол. Поэтому, думаю, это не самое главное. Важнее улучшить качество работы тренеров в ДЮСШ и обратить внимание на все эти программы.



А конкуренция должна быть и у русских, и у иностранцев. Сильные и мощные футболисты рождаются только после этапа конкуренции, а искусственное ничего не даст. Есть другие моменты, которые нужно поправлять, лимит не так важен. Какой-то глобальной проблемы в нем не вижу», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.