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Семин: «Еще никогда за все время существования всех лиг лимиты не приносили качество в футбол»

Российский тренер Юрий Семин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Источник: Sport24

«Ужесточение лимита? Еще никогда за все время существования всех лиг лимиты не приносили качество в футбол. Поэтому, думаю, это не самое главное. Важнее улучшить качество работы тренеров в ДЮСШ и обратить внимание на все эти программы.

А конкуренция должна быть и у русских, и у иностранцев. Сильные и мощные футболисты рождаются только после этапа конкуренции, а искусственное ничего не даст. Есть другие моменты, которые нужно поправлять, лимит не так важен. Какой-то глобальной проблемы в нем не вижу», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

В РПЛ команды имеют право вносить 13 легионеров в заявку, из них восемь могут одновременно находиться на поле.