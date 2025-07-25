Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
4.17
Футбол. Первая лига
19:45
Арсенал
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.24
П2
5.45
Футбол. Лига конференций
завершен
Дечич
0
:
Рапид В
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сараево
2
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
3
:
Жилина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Приштина
0
П1
X
П2

Бубнов оценил перспективы «Ростова» без Карпина в РПЛ

Эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Прошлой зимой команду покинул тренер Валерий Карпин, ростовчан возглавил его помощник испанец Джонатан Альба.

«Вот эти 33 очка, думаю, они наберут, могут набрать до зимней паузы. А там уже будут спокойно играть, и ещё разнообразнее будут играть. У них потенциал хороший, потому что у них средняя линия хорошая, хотя ребята молодые.

Там такая скамейка приличная, причём она вся молодая. Это очень перспективная команда. В принципе они на будущее правильно делают. Не надо будет каких-то серьёзных покупать легионеров, они могут из своей академии ещё брать игроков. “Ростов” в этом плане, как мне кажется, надолго в Российской Премьер-Лиге, и без всяких проблем будут играть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».