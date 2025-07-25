Мостовой оценил трансфер Зайнутдинова в «Динамо»

«Мы же видим, что “Динамо” больше усиливается не качественно, а количественно. Набирают обойму. Но все футболисты хорошего уровня. Опять же, все знакомые друг с другом! Однако для “Динамо” плюс, что приедет Зайнутдинов, потому что у него есть опыт в международных матчах», — рассказал Мостовой «Чемпионату».