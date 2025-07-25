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Мостовой оценил трансфер Зайнутдинова в «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход футболиста «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова в московское «Динамо», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Бешикташ"

«Мы же видим, что “Динамо” больше усиливается не качественно, а количественно. Набирают обойму. Но все футболисты хорошего уровня. Опять же, все знакомые друг с другом! Однако для “Динамо” плюс, что приедет Зайнутдинов, потому что у него есть опыт в международных матчах», — рассказал Мостовой «Чемпионату».

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл в 12 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Ранее в России полузащитник выступал за «Ростов». В Казахстане защищал цвета «Тараза» и «Астаны».

По данным СМИ, московское «Динамо» готово заплатить за игрока около 2,5 миллиона евро.
Между тем тренер Зайнутдинова раскрыл детали сделки с новым клубом, а еще стала известна позиция отца футболиста по возвращению сына в РПЛ.