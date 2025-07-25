Легенда сборной России назвал игрока «Зенита» для усиления «Спартака»

«Вендел в “Спартаке”? В первую очередь о таком нужно спрашивать у главного тренера. Если он хочет видеть у себя этого футболиста, то можно разговаривать. А так, мнение у всех может быть разное. Я считаю, что Вендел пригодился бы “Спартаку”. Такой футболист помог бы команде. Но мнения тут могут расходиться», — считает Канчельскис.