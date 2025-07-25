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«Крылья Советов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 25 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. Команды представили стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков (вратарь), Печенин, Ороз, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Сутормин, Хубулов, Рахманович, Раков.

«Пари НН»: Лукьянов (вратарь), Александров, Кастильо, Карич, Шнапцев, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Лесовой, Боселли, Грулёв.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), в то время как «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Краснодара» (0:3).

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 встреч. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел».

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