Стало известно решение ЭСК по скандальному матчу «Спартак» — «Динамо»

Комиссия постановила, что арбитр правильно разобрался в пяти спорных эпизодах. Он не поставил пенальти в ворота «Динамо» на 7-й, 25-й и 51-й минутах, не засчитал гол «Спартака» на 45+7-й минуте. Также Казарцев верно разобрался в моментах с удалениями: на 51-й минуте он не удалил игрока махачкалинцев Идара Шумахова, а на 53-й — за вторую желтую карточку удалил Мохаммеда Аззи.