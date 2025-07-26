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90 минут матча «Крыльев» стоило смотреть ради этого гола. Как Раков прошил вратаря! Видео

Главный гений старта РПЛ играет за «Крылья»!

Источник: pfcks.ru

«Крылья» провели второй матч кряду в Самаре. И первый домашний: так бывает, когда с тобой в лиге соседи из «Акрона». Теперь команда Магомеда Адиева не осталась без победы, хотя была максимально близка к этому. Ничью у «Пари НН» сумасшедшим голом украл Раков! Да, опять он!

По сравнению с 1-м туром, у самарцев нашлось всего одно изменение: Хубулов сменил Бобра. У нижегородцев приболел и не попал в заявку Медведев, что дало шанс Лукьянову — этот матч для 22-летнего вратаря стал третьим в МИР Российской Премьер-Лиге. Ещё перед стартовым свистком на «Солидарность Самара Арене» показали, как будет выглядеть Премьер-Лига с ужесточением лимита на легионеров. Не классический екатеринбургский танец шмеля с майонезом, но тоже весело.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 25.07.2025, 19:00
Крылья Советов
2
Пари Нижний Новгород
0

Когда Грулёв получил в штрафной передачу Босельи и пробил рядом со штангой, едва не случился гол на первых минутах. «Пари НН», несмотря на разгромное поражение, неплохо начал и в игре с «Краснодаром», так что ничего удивительного. Но вот затем изобретательности в атаке долго не хватало обеим командам. Много борьбы, мало моментов — классика внизу таблицы. Возможно, людям в ростовых куклах стоило пинать мяч и дальше?

К 34-й минуте Раков всех разбудил, красиво закрутив со штрафного в перекладину. Ещё чуть-чуть — и состоялся бы гол тура прямо в девятку. Позже Вадим красиво навесил прямо в голову — стоявшему лицом к трибуне стюарду. Мастер стандартов.

Самарцы частенько перспективно вылетали в атаку и собирали много фолов — аж 13 за первый тайм. И всё же в целом на двоих соперники за 45 минут сообразили всего 0,29 (0,16 у самарцев) ожидаемого гола — довольно скромный показатель при 10 ударах (5:5).

На вторую половину у нижегородцев вышли Каккоев и арендованный Олусегун — в обойме «Краснодара» ему стало тесно. Игра пошла поживее. На фоне давления нигерийца самарцы допустили потерю, и Босельи вываливался на ворота. Но сократившего дистанцию Песьякова не перехитрил. Как и позднее, когда перекинул стенку и выцеливал в нижний угол.

Проявил себя и Лукьянов, отразив выстрел головой Лепского после подачи с углового. Вторая попытка защитника «Крыльев» тоже была близкой — Иван не выцелил в ближний угол.

Адиев тоже дал практику новичкам — Баньяцу и Марину. Тем не менее результат сделали не они. Уже в компенсированное время Раков отреагировал на заброс поднявшегося с лавки Рассказова, представил себя в роли Месси, ушёл от Александрова и практически с нулевого угла вколбасил под перекладину! Ради такого стоило подождать 90 в целом пресных минут.

Вадим сотворил шедевр во втором туре подряд — «Акрон» тоже получил гол-конфету! Лукьянов явно такого не ожидал! Да и кто ожидал-то, собственно?

Ну и в самом конце Костанца обокрал явно потухшего Лукьянова, увеличив разницу. «Крылья» наиграли на эту победу. Однако какой же трудовой она получилась. Раков явно не будет выдавать такую красоту в каждом туре. Нужно искать и другие козыри.

Георгий Илющенко

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