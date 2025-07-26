90 минут матча «Крыльев» стоило смотреть ради этого гола. Как Раков прошил вратаря! Видео

Когда Грулёв получил в штрафной передачу Босельи и пробил рядом со штангой, едва не случился гол на первых минутах. «Пари НН», несмотря на разгромное поражение, неплохо начал и в игре с «Краснодаром», так что ничего удивительного. Но вот затем изобретательности в атаке долго не хватало обеим командам. Много борьбы, мало моментов — классика внизу таблицы. Возможно, людям в ростовых куклах стоило пинать мяч и дальше?