Экс-тренер сборной Казахстана увёл лидера «Актобе»

Как стало известно, 30-летний футболист уже успешно прошел углубленное медицинское обследование для перехода в самарскую команду. Контракт с ним планируют подписать в ближайшие выходные.
О предстоящем трансфере ранее сообщил журналист Иван Карпов.
В нынешнем сезоне Габи Кики провёл за «Актобе» 11 матчей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 700 тысяч евро. Ранее камерунец также играл за молдавский «Шериф», белорусские «Рух», «Динамо-Брест», «Днепр» из Могилёва и камерунский «Эдинг Спорт».
Напомним, «Крылья Советов» тренирует Магомед Адиев, возглавлявший в свое время карагандинский «Шахтёр» и сборную Казахстана. Сегодня его команда в драматичном матче обыграла «Пари НН», который тренирует бывший наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский.