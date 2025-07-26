Экс-тренер сборной Казахстана увёл лидера «Актобе»

В нынешнем сезоне Габи Кики провёл за «Актобе» 11 матчей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 700 тысяч евро. Ранее камерунец также играл за молдавский «Шериф», белорусские «Рух», «Динамо-Брест», «Днепр» из Могилёва и камерунский «Эдинг Спорт».