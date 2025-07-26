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Экс-тренер сборной Казахстана увёл лидера «Актобе»

Защитник из Камеруна Габи Кики, выступавший за казахстанский «Актобе», продолжит карьеру в российском клубе «Крылья Советов», сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Источник: ФК "Актобе"

Как стало известно, 30-летний футболист уже успешно прошел углубленное медицинское обследование для перехода в самарскую команду. Контракт с ним планируют подписать в ближайшие выходные.

О предстоящем трансфере ранее сообщил журналист Иван Карпов.

В нынешнем сезоне Габи Кики провёл за «Актобе» 11 матчей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 700 тысяч евро. Ранее камерунец также играл за молдавский «Шериф», белорусские «Рух», «Динамо-Брест», «Днепр» из Могилёва и камерунский «Эдинг Спорт».

Напомним, «Крылья Советов» тренирует Магомед Адиев, возглавлявший в свое время карагандинский «Шахтёр» и сборную Казахстана. Сегодня его команда в драматичном матче обыграла «Пари НН», который тренирует бывший наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский.