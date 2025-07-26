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Равиль Измайлов: Ставим цель попасть в первую десятку РПЛ по итогам чемпионата

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов — о задачах на сезон, выездной ничьей с «Динамо» и возможном летнем усилении.

Источник: ФК «Пари НН»

В ближайшие выходные пройдут матчи второго тура чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). В одной из игр московский «Спартак» примет на своем поле калининградскую «Балтику», которая в стартовом туре первенства сотворила главную сенсацию. Подопечным Андрея Талалаева удалось сыграть на выезде вничью с московским «Динамо», испортив дебют в качестве главного тренера бело-голубых Валерию Карпину.

«Балтика» только вернулась в РПЛ, проведя прошлый сезон в первой лиге. В интервью «Известиям» Равиль Измайлов прокомментировал старт команды после возвращения в элиту российского футбола, рассказал о возможном усилении состава и задачах калининградского клуба на нынешний чемпионат России.

— Как оцените начало сезона для «Балтики»?

— Нормальное начало. Добились выездной ничьей с очень сильным соперником. Хотя могли и выиграть. Скажи мне кто утром в день матча с «Динамо», что будет ничья, я бы, наверно, обрадовался. Но по ходу игры были уже мысли о победе. Мы вели 1:0 после первого тайма, до перерыва могли забить еще гол. А сами пропустили с рикошета. Но в целом результат нормальный — со знаком плюс.

— В какой степени команде еще нужно усиление состава до конца нынешнего летнего трансферного окна?

— Усиливаться будем, но минимально. Я думаю, один-два человека — молодых игрока, не больше.

— То есть даже не на ключевые позиции, а больше для глубины состава?

— Да.

— Какие задачи у «Балтики» на этот чемпионат?

— Ставим цель попасть в десятку. Финишировать в чемпионате на месте не ниже десятого.

— По финансовым возможностям в РПЛ ваш клуб сейчас входит в первую десятку?

— Примерно десятое. Так что, если закончим сезон по спортивным показателям на десятом месте или выше, это будет хорошим результатом для первого года после возвращения в РПЛ. В том числе и из-за финансовой составляющей, поскольку вы знаете, как распределяются доходы лиги между клубами в зависимости от более высокого итогового места в таблице.

— Кубок России для «Балтики» вторичен?

— Он вторичен на фоне чемпионата. Но это не значит, что мы не будем пытаться играть на победу в каждом матче кубка. В любом случае цель — побеждать в каждой игре. В чемпионате цель — хорошо играть со своими прямыми конкурентами за десятое место, но при этом иногда обыгрывать грандов, иногда играть с ними вничью. И в кубке стараться максимально успешно выступить. В общем, радовать наших болельщиков в каждом матче.

— Работая генеральным директором «Пари Нижний Новгород», вы заявляли о стратегии находить талантливых молодых футболистов, доводить их до высокого уровня в РПЛ и зарабатывать на их продаже в более финансово обеспеченные клубы. В «Балтике» на уровне премьер-лиги какая концепция?

— Мы хотим достигнуть баланса между опытными ребятами и молодыми. Безусловно, хотим находить талантливых молодых игроков и развивать их, но и не отказываемся от решения задач на ближайшую перспективу.

Алексей Фомин