Равиль Измайлов: Ставим цель попасть в первую десятку РПЛ по итогам чемпионата

— Он вторичен на фоне чемпионата. Но это не значит, что мы не будем пытаться играть на победу в каждом матче кубка. В любом случае цель — побеждать в каждой игре. В чемпионате цель — хорошо играть со своими прямыми конкурентами за десятое место, но при этом иногда обыгрывать грандов, иногда играть с ними вничью. И в кубке стараться максимально успешно выступить. В общем, радовать наших болельщиков в каждом матче.