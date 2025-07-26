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«Просто закопал себя». Аршавин раскритиковал голкипера «Пари НН» за игру с «Крыльями»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подверг критике 22-летнего вратаря «Пари Нижний Новгород» Вадима Лукьянова за игру в добавленное время матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Крыльями Советов» (0:2).

Источник: РИА "Новости"

«За семь добавленных минут Лукьянов просто закопал себя. Мне кажется, мы вряд ли снова увидим его в РПЛ. Причина ошибки при втором голе? Теперь во многих футбольных школах и академиях учат, что вратарь непременно должен играть в поле. Но игра игре рознь. В подобной ситуации нужно было пальнуть изо всех сил по мячу. Ты ошибся — ты наказан», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, оба гола самарской команды были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
25.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Алексей Шпилевский
Голы
Крылья Советов
Вадим Раков
(Николай Рассказов)
90+1′
Фернандо Костанца
90+7′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
90+6′
6
Сергей Бабкин
5
Доминик Ороз
81′
4
Александр Солдатенков
9
Алексей Сутормин
80′
15
Николай Рассказов
11
Амар Рахманович
69′
14
Михайло Баньяц
7
Вадим Раков
90′
91
Владимир Игнатенко
10
Владимир Хубулов
22′
69′
26
Джимми Марин
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
23
Хуан Камило Кастильо
2
Виктор Александров
53′
25
Свен Карич
8
Мамаду Майга
20
Хуан Мануэль Боселли
79′
70
Максим Шнапцев
46′
22
Никита Каккоев
7
Владислав Карапузов
46′
40
Олакунле Олусегун
88
Даниил Лесовой
78′
9
Тьяго Весино
29
Лука Веснер Тичич
57′
78
Николай Калинский
27
Вячеслав Грулев
67′
77
Андрей Ивлев
Статистика
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
3
4
Угловые
3
4
Фолы
11
21
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти