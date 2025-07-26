«Просто закопал себя». Аршавин раскритиковал голкипера «Пари НН» за игру с «Крыльями»

«За семь добавленных минут Лукьянов просто закопал себя. Мне кажется, мы вряд ли снова увидим его в РПЛ. Причина ошибки при втором голе? Теперь во многих футбольных школах и академиях учат, что вратарь непременно должен играть в поле. Но игра игре рознь. В подобной ситуации нужно было пальнуть изо всех сил по мячу. Ты ошибся — ты наказан», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».