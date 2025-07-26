«Рады, что мы ровесники». «Зенит» поздравил с 100-м днём рождения стадион «Петровский»

«26 июля свой вековой юбилей отмечает легендарная арена сине-бело-голубых. Построенная в 1925 году по проекту инженера Алоиса Вейводы, многофункциональная спортивная арена приняла первый официальный матч сине-бело-голубых в 1936-м, последний — в 2018-м.



За эти 82 года “Зенит” провёл на футбольном поле на Петровском острове 566 матчей, одержал в них 311 побед и 973 раза обрадовал собравшихся на трибунах болельщиков забитыми мячами. Стадион принимал чемпионский парад петербуржцев в 2007-м, празднуя со всем городом первый зенитовский титул в российской истории. Трижды — в 2010-м, 2012-м и 2015-м — становился свидетелем золотых матчей сине-бело-голубых. Неоднократно слушал гимн и наблюдал за встречами плей-офф Лиги чемпионов.



Дорогой “Петровский”! Мы так рады, что вы с “Зенитом” ровесники, что в нашей общей истории столько славных страниц, что нам всегда есть что вспомнить и чему улыбнуться. Спасибо за всё, это было незабываемо! С юбилеем, легенда!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.