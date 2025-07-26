«Сочи» объявил о подписании контракта с экс-вратарём «Краснодара» Юрием Дюпиным

Трудовое соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне российский голкипер выступал в составе «Краснодара», вместе с которым он стал чемпионом страны. Дюпин принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых отыграл «на ноль».
Больше всего матчей в карьере вратарь провёл в составе «Рубина» — 148. Футболист играл за казанскую команду с 2019 по 2024 год. В этих встречах он 52 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.