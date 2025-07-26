Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
8.25
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Челябинск
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.95
П2
3.00
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.02
П2
4.74
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.20
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.80
П2
5.08
Футбол. Премьер-лига
20:30
Сочи
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.60
П2
2.90

«Спартак» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на столичном стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место.

Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
8.25