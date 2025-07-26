«Спартак» не согласен с решением ЭСК по судейству Казарцева

«Я не согласен с решением. Наверное, можно было предположить, что оно таким и будет. Но, на мой взгляд, из видео, которые видела вся страна, очевидно, что и в моменте с Умяровым, Наиль, мне кажется, был первым на мяче, поставил ногу, а потом ему прилетело. И когда игрок махачкалинского “Динамо” играл в рукой в штрафной, Мангаш ему не помогал.



В другом эпизоде было видно, что вратарь врезался в своего защитника, а не в Денисова. Поэтому мне по-прежнему кажется, что решения судьи были несправедливыми. Но что есть, то есть. Работаем и играем дальше», — сказал Малышев.