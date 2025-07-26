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«Спартак» не согласен с решением ЭСК по судейству Казарцева

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «СЭ» поделился мнением о поддержке ЭСК РФС спорных решений арбитра Василия Казарцева по итогам матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

Источник: Спорт-Экспресс

«Я не согласен с решением. Наверное, можно было предположить, что оно таким и будет. Но, на мой взгляд, из видео, которые видела вся страна, очевидно, что и в моменте с Умяровым, Наиль, мне кажется, был первым на мяче, поставил ногу, а потом ему прилетело. И когда игрок махачкалинского “Динамо” играл в рукой в штрафной, Мангаш ему не помогал.

В другом эпизоде было видно, что вратарь врезался в своего защитника, а не в Денисова. Поэтому мне по-прежнему кажется, что решения судьи были несправедливыми. Но что есть, то есть. Работаем и играем дальше», — сказал Малышев.

Казарцев при помощи ассистентов и ВАР отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. «Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС, которая признала верными четыре решения Казарцева, еще один момент комиссия не рассматривала.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
19.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 17045 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Статистика
Спартак
Динамо Мх
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
6
0
Угловые
4
3
Фолы
21
14
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти