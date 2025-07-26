Форварда «Спартака» Заболотного удалили на 11-й минуте матча РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте домашнего матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».
Футболист был наказан за то, что попал сопернику открытыми шипами в бедро.
Главный арбитр Сергей Карасев принял решение предъявить игроку красную карточку при помощи системы VAR.
После удаления главный тренер «Спартака» Деян Станкович сразу произвел замену. Форвард Ливай Гарсия вышел вместо полузащитник Пабло Солари.