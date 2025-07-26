Заболотный повторил рекорд «Спартака» по самому раннему удалению в матчах РПЛ

В 1-м туре РПЛ-2025/2026 «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место. Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.