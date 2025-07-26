Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.95
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
1
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.40
П2
19.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
КАМАЗ
2
Все коэффициенты
П1
11.50
X
4.05
П2
1.40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.75
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Сочи
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
0
:
Балтика
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

Карпин выпустил Осипенко и Глебова в основе «Динамо» на матч с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин включил экс-игроков «Ростова» Максима Осипенко и Данила Глебова в стартовый состав бело-голубых на матч с дончанами во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва: Лунёв, Осипенко, Фернандес, Касерес, Кутицкий, Глебов, Фомин, Бителло, Нгамалё, Сергеев, Гладышев.

Защитник Максим Осипенко перебрался в «Динамо» из «Ростова» в летнее трансферное окно. Полузащитник Данил Глебов также перешёл в московский клуб из «Ростова» — в зимнее окно сезона-2024/2025. Валерий Карпин тренировал жёлто-синих до февраля 2025 года, а текущим летом возглавил «Динамо».

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
1
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.40
П2
19.00