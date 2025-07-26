Карпин выпустил Осипенко и Глебова в основе «Динамо» на матч с «Ростовом»

Защитник Максим Осипенко перебрался в «Динамо» из «Ростова» в летнее трансферное окно. Полузащитник Данил Глебов также перешёл в московский клуб из «Ростова» — в зимнее окно сезона-2024/2025. Валерий Карпин тренировал жёлто-синих до февраля 2025 года, а текущим летом возглавил «Динамо».