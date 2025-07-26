Катастрофа «Спартака» — два удаления и 0:3 от «Балтики». Талалаев за два тура взял в Москве четыре очка

Да, совсем недавно в четвертьфинале клубного чемпионата мира «ПСЖ» забил «Баварии», оставшись вдевятером, только параллели выглядели натянутыми. Парижане вели в счете и могли ловить соперника на контратаках, тогда как красно-белым нужно было самим идти вперед. В желании и старании спартаковцам на этом отрезке точно не откажешь, только в итоговый протокол их не впишешь. Тем не менее шанс спасти игру был. Гарсия с Угальде сделали все для Хлусевича, но тот затянул с принятием решения и шанс загубил.