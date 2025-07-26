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Катастрофа «Спартака» — два удаления и 0:3 от «Балтики». Талалаев за два тура взял в Москве четыре очка

Новичок РПЛ снова покорил столицу, а красно-белые провалились.

Источник: Спорт-Экспресс

Второй тур подряд «Спартаку» достался организованный, дисциплинированный и неуступчивый соперник, который к тому же находится на эмоциональном подъеме. Заряд уверенности «Балтика» получила еще в межсезонье — обыграв в Санкт-Петербурге «Зенит» в контрольном матче. А ничья с «Динамо» в столице в стартовом туре лишь закрепила позитивные для вернувшегося в РПЛ коллектива тенденции.

Красно-белым калининградцы пытались не дать спокойно дышать сразу после стартового свистка, который прозвучал после символического удара по мячу отметившего 85-летие Анзора Кавазашвили. Количество единоборств зашкаливало, и одно из них привело к вмешательству ВАР. Итог — удаление Заболотного за попадание шипами в ногу Бевееву. То есть всего через десять минут все планы на игру можно было выбрасывать как потерявшие актуальность, а «Спартак» лишился футболиста, способного именно в субботней игре сыграть если не ключевую, то очень важную роль.

Как минимум — роль адресата длинных передач, которые могли стать одним из рецептов выхода из-под прессинга. Цепляться за них стало просто некому. Но ненадолго, потому что Деян Станкович пожертвовал Солари, бросив в бой пропустившего первый тур Гарсию. Ливай именно в такой ситуации оказался оптимальным выбором. Тринидадец, кстати, и фланг может прикрыть, однако в данном случае он расположился в центре атаки при расстановке 4−4−1, а правее на помощь Денисову направо смещался Мартинс.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 15:00
Спартак
0
Балтика
3

Да, доминировать «Спартаку» было проблематично, но структурно хозяева перестроились качественно — забить могли довольно быстро. Правда, насколько красиво Маркиньос поймал защитника на ложный замах, настолько же неудачным получился удар бразильца с нерабочей левой. А «Балтика», будучи смелой по определению и сразу продемонстрировав нацеленность на чужие ворота, явно не готовилась к игре первым номером. Так что замену Бевеева на Чивича, не дожидаясь перерыва, можно было рассматривать не только как попытку избежать возможного удаления повисшего на карточке латераля, но и как тактические корректировки.

Впрочем, напрямую связывать перестановки с отмененным голом «Балтики» точно не стоит. Скорее случился взрыв эмоций, отчасти спровоцированный действиями Максименко, который при дальнем ударе Петрова не смог зафиксировать мяч или отбить его в сторону от ворот. Это привело скорее к регбийной схватке, в гущу которой вратарь в какой-то момент ринулся и — по мнению ВАР и отправившегося к монитору Сергея Карасева — стал жертвой фола со стороны Титкова. «Спартак» отделался легким испугом и предупреждением не справившемуся с эмоциями Маркиньосу. Эта карточка еще сыграет свою роль…

В общем, радость отправившего мяч в сетку Хиля оказалась преждевременной, но очевидно, что концовка первого тайма осталась за «Балтикой». А с началом второй половины матча гости заиграли еще лучше, чего следовало ожидать с учетом умения Андрея Талалаева управлять игрой и корректировать ее в паузах. В итоге Саусь, с которым неделю назад не сумело справиться «Динамо», к результативной передаче в первом туре приплюсовал красивый гол ударом с подбора после подачи углового. И тут же Чивич вырезал пас на ход Хилю, и от второго гола «Спартак» спас Максименко.

Показательно, что Станкович при счете 0:1 сначала поменял двух защитников — Денисова и Литвинова. Они явно не справлялись со своими оппонентами, однако тонко было не только в правой зоне. Порвалось в конце концов на противоположном фланге, где Маркиньос сбил Сауся и досрочно отправился в раздевалку из-за второго предупреждения. Возможно, балтиец и находился в офсайде, однако ВАР в ситуацию вмешаться не мог, поэтому положение «Спартака» из тяжелого превратилось практически в безнадежное.

Да, совсем недавно в четвертьфинале клубного чемпионата мира «ПСЖ» забил «Баварии», оставшись вдевятером, только параллели выглядели натянутыми. Парижане вели в счете и могли ловить соперника на контратаках, тогда как красно-белым нужно было самим идти вперед. В желании и старании спартаковцам на этом отрезке точно не откажешь, только в итоговый протокол их не впишешь. Тем не менее шанс спасти игру был. Гарсия с Угальде сделали все для Хлусевича, но тот затянул с принятием решения и шанс загубил.

И практически сразу хозяев похоронил новичок балтийцев Оффор, которому для первого гола в РПЛ хватило четверти часа на поле. Нигериец передал привет не уделившему ему никакого внимания Бабичу, подставив ногу под удар Чивича. И опять же Оффор дотащил мяч до штрафной, отдав пас соотечественнику Йенне, а на добивании отличился Титков. 0:3 — катастрофа для «Спартака» и одновременно триумф «Балтики», которая по итогам встреч с двумя топ-клубами увозит из столицы четыре очка.

Андрей Кузичев

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