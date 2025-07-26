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Сложные отношения «Спартака» и судей продолжаются! Карасев удалил двух игроков в матче с «Балтикой»

Опять скандал.

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» стартовал в РПЛ с победы — дома справился с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. Но красно-белые тогда были не сильно рады — арбитр Василий Казарцев по ходу встречи отменил четыре гола и не назначил несколько пенальти.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 15:00
Спартак
0
Балтика
3

Во втором туре матч с участием красно-белых уже обслуживала бригада Сергея Карасева. И снова не обошлось без спорных эпизодов.

Две красные карточки

Все началось с удаления Антона Заболотного. На 8-й минуте нападающий столичной команды ударил соперника по ноге, пройдясь ему шипами по бедру. После просмотра видеоповтора Карасев объявил, что игрок наказывается за серьезное нарушение правил, потому что он попал в ногу шипами.

В соцсетях сразу началось бурное обсуждение эпизода, и далеко не все согласились с решением главного арбитра.

А во втором тайме «Спартак» снова заработал красную. На 58-й минуте Маркиньос сбил полузащитника калининградцев Владислава Сауся, который мог получить мяч на правом фланге рядом со штрафной красно-белых. Карасев показал бразильцу желтую карточку, которая стала для форварда второй.

И все бы ничего, но линейный, который стоял прямо напротив, судя по всему, не увидел положения вне игры у Сауся. ВАР не имеет права вмешиваться в эпизоды со второй желтой, поэтому «Спартак» остался вдевятером.

Будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК?

Завершился матч разгромной победой «Балтики» со счетом 3:0. Деян Станкович под конец встречи уже перестал выплескивать фонтан эмоций и присел на лавку, задумавшись о чем-то.

После победы над махачкалинским «Динамо» москвичи обращались в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, но все спорные решения Казарцева признали верными.

Будут ли протесты из-за действий Карасева?

Роман Кольцов