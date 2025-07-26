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«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» и начнётся в 19:00 мск.

Источник: Степан Ноздрев/ТАСС

В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Са, Кордоба.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Морозов, Сильянов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице второе место. Локомотив с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи» и занимает третью строчку в таблице РПЛ.

Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.

Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.22
П2
1.88