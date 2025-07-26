«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице второе место. Локомотив с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи» и занимает третью строчку в таблице РПЛ.