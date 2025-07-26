«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Са, Кордоба.
«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Морозов, Сильянов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.
В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице второе место. Локомотив с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи» и занимает третью строчку в таблице РПЛ.
Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.