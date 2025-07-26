«Я устал, переживаю за свое здоровье…» Станкович и Талалаев — после разгрома «Спартака»

У нас есть время исправить ошибки
— Деян, что произошло в моменте с первым голом «Балтики»? — первый вопрос тренеру красно-белых.
— Все располагались верно, на своих позициях. Бежали на отскок. Но сегодня все складывалось в пользу соперника…
— В чем был смысл замен Денисова и Литвинова?
— Это тренерское решение. Я принял его, потому что видел, что обороне непросто.
— На что обратили особое внимание, когда готовились к «Балтике»?
— Сейчас трудно об этом говорить, потому что все поменялось после удаления. «Балтика» — очень быстрая команда, это не было для нас сюрпризом. Но играть вдевятером против 11 невероятно тяжело.
Очевидный момент был с [фолом на] Максименко — можно было так долго не смотреть повтор. Также Маркиньос получил желтую карточку, которая потом переросла в красную… Честно, устал от этого. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Уже боюсь за свое здоровье, на самом деле.
— Как объясните действия обороны в моменте с пропущенными голами после второго удаления?
— Когда ты играешь в меньшинстве, то допускаешь много ошибок. Но мы готовились, работали. «Балтика» была хороша. Они молодцы, нужно отдать им должное.
Говорите, Бабич мог сыграть лучше? Да, мог. Мангаш тоже мог. У нас есть время исправить ошибки.
Мы заплатили слишком большую цену за четыре очка в двух турах
— Какие эмоции после победы?
— Спасибо команде, клубу, — сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. — Показалось, что после первого гола могло не хватить ресурсов. Нравилось, как играет моя команда. Хотели поменять двух футболистов в перерыве, говорили о том, что надо вскрывать фланг Денисова и Литвинова. Ребята услышали мои слова и стали действовать иначе. Понятно, что 11 на 10 легко, а 11 на 9 — еще легче. Но это заслуга футболистов.
— Можете рассказать о Саусе?
— Я не сторонник ставить личные заслуги над командными, но Саусю до Сауля еще далеко.
— Вы сыграли с «Динамо» и со «Спартаком». Тактическая подготовка сильно отличалась?
— Мне будет интересно посмотреть, как моя команда сыграет с равными соперниками. Будет ли такой настрой, концентрация, эмоциональный фон…
Здесь даже было легче. Чем отличается «Спартак» от «Динамо»? Большим разнообразием. У них вариантов больше вести игру. Когда прикрываешь Барко, включается Маркиньос, потом подключается Мартинс. Зато у «Спартака» не было преимуществ в стандартах.
— По сути, игра разделилась на три части — можете дать оценку каждой?
— Как на части? Команда выиграла 3:0. Странный какой-то подход. До удаления у наших ворот не было моментов. После удаления были две контратаки. Вы хотите, чтобы они вообще не подходили к нашим воротам?
Я подошел к Станковичу перед матчем, сказал ему пару слов на итальянском. Кто вообще сказал, что в моих словах [до игры] не было уважения к Деяну? Я сообщил, что просто не был поклонником его таланта. Просто нравились другие футболисты. Но при этом у меня огромное к нему уважение! Люди же читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите [информацию] по-другому.
— Как оцените потенциал «Балтики» удержать текущий темп?
— Следующая игра в Кубке позволит увидеть, как новички усваивают тактику. Мы заплатили слишком большую цену за эти четыре очка на старте сезона. Пряхин и Мендель — это люди, которые определяют у меня игру.
Александр Абустин