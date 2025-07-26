«Я устал, переживаю за свое здоровье…» Станкович и Талалаев — после разгрома «Спартака»

Я подошел к Станковичу перед матчем, сказал ему пару слов на итальянском. Кто вообще сказал, что в моих словах [до игры] не было уважения к Деяну? Я сообщил, что просто не был поклонником его таланта. Просто нравились другие футболисты. Но при этом у меня огромное к нему уважение! Люди же читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите [информацию] по-другому.