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«Я устал, переживаю за свое здоровье…» Станкович и Талалаев — после разгрома «Спартака»

Пресс-конференция на «Лукойл Арене».

Источник: Спорт-Экспресс

У нас есть время исправить ошибки

— Деян, что произошло в моменте с первым голом «Балтики»? — первый вопрос тренеру красно-белых.

— Все располагались верно, на своих позициях. Бежали на отскок. Но сегодня все складывалось в пользу соперника…

— В чем был смысл замен Денисова и Литвинова?

— Это тренерское решение. Я принял его, потому что видел, что обороне непросто.

— На что обратили особое внимание, когда готовились к «Балтике»?

— Сейчас трудно об этом говорить, потому что все поменялось после удаления. «Балтика» — очень быстрая команда, это не было для нас сюрпризом. Но играть вдевятером против 11 невероятно тяжело.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 15:00
Спартак
0
Балтика
3

Очевидный момент был с [фолом на] Максименко — можно было так долго не смотреть повтор. Также Маркиньос получил желтую карточку, которая потом переросла в красную… Честно, устал от этого. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Уже боюсь за свое здоровье, на самом деле.

— Как объясните действия обороны в моменте с пропущенными голами после второго удаления?

— Когда ты играешь в меньшинстве, то допускаешь много ошибок. Но мы готовились, работали. «Балтика» была хороша. Они молодцы, нужно отдать им должное.

Говорите, Бабич мог сыграть лучше? Да, мог. Мангаш тоже мог. У нас есть время исправить ошибки.

Мы заплатили слишком большую цену за четыре очка в двух турах

— Какие эмоции после победы?

— Спасибо команде, клубу, — сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. — Показалось, что после первого гола могло не хватить ресурсов. Нравилось, как играет моя команда. Хотели поменять двух футболистов в перерыве, говорили о том, что надо вскрывать фланг Денисова и Литвинова. Ребята услышали мои слова и стали действовать иначе. Понятно, что 11 на 10 легко, а 11 на 9 — еще легче. Но это заслуга футболистов.

— Можете рассказать о Саусе?

— Я не сторонник ставить личные заслуги над командными, но Саусю до Сауля еще далеко.

— Вы сыграли с «Динамо» и со «Спартаком». Тактическая подготовка сильно отличалась?

— Мне будет интересно посмотреть, как моя команда сыграет с равными соперниками. Будет ли такой настрой, концентрация, эмоциональный фон…

Здесь даже было легче. Чем отличается «Спартак» от «Динамо»? Большим разнообразием. У них вариантов больше вести игру. Когда прикрываешь Барко, включается Маркиньос, потом подключается Мартинс. Зато у «Спартака» не было преимуществ в стандартах.

— По сути, игра разделилась на три части — можете дать оценку каждой?

— Как на части? Команда выиграла 3:0. Странный какой-то подход. До удаления у наших ворот не было моментов. После удаления были две контратаки. Вы хотите, чтобы они вообще не подходили к нашим воротам?

Я подошел к Станковичу перед матчем, сказал ему пару слов на итальянском. Кто вообще сказал, что в моих словах [до игры] не было уважения к Деяну? Я сообщил, что просто не был поклонником его таланта. Просто нравились другие футболисты. Но при этом у меня огромное к нему уважение! Люди же читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите [информацию] по-другому.

— Как оцените потенциал «Балтики» удержать текущий темп?

— Следующая игра в Кубке позволит увидеть, как новички усваивают тактику. Мы заплатили слишком большую цену за эти четыре очка на старте сезона. Пряхин и Мендель — это люди, которые определяют у меня игру.

Александр Абустин